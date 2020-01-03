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Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко

04.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю", - заявил Александр Лукашенко.

Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко

Президент поблагодарил Рене Фазеля за приезд в Минск на Рождественский международный турнир любителей хоккея. По словам главы государства, эти соревнования в Беларуси продолжат поддерживать, возможно, увеличивая число команд-участниц. "Желающих приехать огромное количество. Но мы пока в силу разных причин ограничиваемся 12 командами. Хотелось бы, чтобы их было больше, - сказал он. - Для спортсменов это просто праздник, когда они встречаются на льду спустя десятки лет после того, как ушли из профессионального спорта".

Александр Лукашенко заметил, что хоккеисты заканчивают карьеру уже в 30-35 лет, некоторые играют дольше. За годы, посвященные спорту, они привыкли к аплодисментам и заполненным аренам, добавил он. "В хоккее и других видах спорта мы пришли к тому, чтобы продлить жизнь нашим спортсменам, особенно "игровикам", потому что народ любит игровые виды спорта. Вот такая идея родилась в Беларуси, и мы для этого немало сделали, - рассказал Президент предысторию создания Рождественского турнира. - Цель одна - продлить жизнь спортсменам и популяризировать здоровый образ жизни".

Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко

Кроме того, белорусские хоккеисты-любители и бывшие профессиональные спортсмены играют в Ночной хоккейной лиге. Для их тренировок в Минске построили многофункциональный спортивный комплекс "Олимпик-Арена" с двумя хоккейными аренами. "У нас не хватало льда, особенно в Минске, и мы были вынуждены построить две эти площадки. Там сейчас по вечерам играет Ночная хоккейная лига. Таким образом мы для любителей решили проблему льда", - добавил глава государства.

Президент также выразил благодарность руководителю IIHF за поддержку белорусского хоккея. "Мы для хоккея делаем немало, но то, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения (вы прекрасно понимаете) вызывать не может. Но мы дело поправим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко
Рене Фазель

Рене Фазель в свою очередь поделился впечатлениями от вчерашней встречи команды Президента Беларуси со сборной Международной федерации хоккея на Рождественском турнире. Дружина главы государства обыграла соперников со счетом 11:3. "Это было очень здорово. Вы держитесь на льду гораздо лучше, чем я, потому что я упал", - вспомнил он курьезный случай с торжественного вбрасывания. "Это было профессиональное падение - специалисты это заметили", - поддержал шутку глава государства.

"Я рад находиться здесь. Увидеть здесь представителей 20 стран было действительно очень здорово. Это очень важно для спорта", - заявил Рене Фазель. Рождественский международный турнир он назвал одним из крупнейших любительских чемпионатов мира. "Большое спасибо за то, что вы делаете", - добавил президент IIHF.

БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с...
 
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