Семья Лукашенко теряет от интеграции

Три экономические дорожные карты из тридцати не согласовали. С ними и 31-ую, существование которой руководитель нашей страны пытался скрыть, а когда информация появилась – сказал: не подпишу. Что подпишет, а что нет… в новом году?





Первая – об общем нефтяном рынок. Вторая – об общем газовом рынок. И третья – дорожная карта о едином налоговом кодексе…





В Новый год Лукашенко пришлось войти без обещанных белорусам льготных решений в отношении нефти и газа – здесь не уступила Москва, пишет Белсат.





Минск же не уступил в вопросе единого Налогового кодекса, так как, согласно проекту, сборы налогов в Беларуси уменьшатся. Хорошая новость для всех белорусских субъектов хозяйствования, кроме свободных экономических зон, которые пришлось бы закрыть!









Комментирует политолог Андрей Суздальцев, преподаватель Высшей экономической школы в Москве:





«Это такие шлюзы для продажи контрабанды на российский рынок – главный рынок евразийской интеграции. Безусловно, белорусская сторона заинтересована в том, чтобы эти зоны работали. Именно на них живут основные белорусские олигархи. Огромная прибыль идет в кошелек самой семьи президента республики».





Эксперт называет это главной причиной, почему власти Беларуси отказались от публикации дорожных карт. Хранить молчание, однако, мешает российская сторона. После возникновения проблем с общими налогами премьер Медведев открыл белорусам глаза на худшее – на существование 31-й дорожной карты, которая предполагает создание наднациональных органов управления и единого эмиссионного центра. Документ ожидал подписания всех предыдущих – говорит знакомый с содержанием эксперт.





Продолжает Андрей Суздальцев:





«Можно все сделать по 30 дорожным картам, согласовать, утвердить, но если не будет наднациональных органов, этот карточный домик рассыплется, так как невозможно будет это все проконтролировать, невозможно будет урегулировать на месте проблемы, которые возникают, не будет нормального движения капитала, товаров и услуг и рабочей силы».





Логично, но неприемлемо для белорусов, которые выбирают независимость страны, что отображают митинги против углубленной интеграции и подтверждает исследование, проведенное накануне Институтом социологии Академии наук Беларуси.





Не спрашивая у народа, Александр Лукашенко идет в ловушку Кремля – говорит экономический обозреватель «Белсата» Стас Ивашкевич:





«Сейчас мы наблюдаем то же самое – опять Россия выставляет условия, но, как показывает история с 1999 г., не было еще случая, когда Россия не дожала белорусские власти в своих интересах с помощью экономического шантажа».





В результате такого шантажа состоялась продажа предприятий типа «Белтрансгаз», присоединение к Таможенному союзу и другим интеграционным структурам. В каждом случае торговля с Кремлем продолжалась в пределах одного года. В последних газонефтяных переговорах год уже прошел.









«В результате он окажется перед выбором – острый экономический кризис или сдача суверенитета до конца своей жизни или с определенными гарантиями для своей семьи, как это было, например, в Татарстане», – продолжает Стас Ивашкевич.





Согласно календарной логике, с подписанием «припрятанного в Кремле на конец» документа о политической интеграции Лукашенко будет тянуть как минимум до президентских выборов, а значит до начала осени 2020 г.





Говорит политический обозреватель Александр Класковский:





«Путин дал знать: хотите газ по цене Смоленской области, то фактически становитесь Смоленской областью. Немного более завуалировано сказал, но смысл был такой».





И если Александр Лукашенко в своем стиле управления страной позволяет себе изменения в настроении, решениях и планах… так же поступать с российским коллегой – не получится. Во время новогоднего обращения Лукашенко констатировал:





«Лучшие начинания и мечты, нереализованные планы найдут свое продолжение уже буквально завтра. В этом последовательном движении залог стабильности и процветания нашего молодого независимого государства».





«Завтра Беларусь возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах».





Но в Союзе с Россией такого лидерства не возьмет никогда, может, поэтому об интеграционных «достижениях» Лукашенко не сказал ничего.











