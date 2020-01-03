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Албанский полузащитник ушел из «Шахтера» и подписал контракт с брестским «Динамо»

04.01.2020 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

32-летний албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший два года за «Шахтер», подписал контракт с брестским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Опытнейший футболист в разное время выступал за команды из Албании, Румынии, Хорватии и Украины.

С 2018 года игрок защищал цвета солигорского «Шахтера». В составе «желто-черных» албанец провел 49 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач, а также выиграл Кубок Беларуси — 2019.

В минувшем сезоне Элис стал лучшим игроком высшей лиги в своем амплуа, набрав 252 балла по индексу Instat.

 
Теги: Брест
 
 
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ФК «Динамо-Брест» объявило о подписании контракта с Элисом Бакаем.
 
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