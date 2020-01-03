Швейцарская Rinspeed показала очередной беспилотный шаттл со съемными кузовами

Источник материала: Tut.by

Инженер и предприниматель Франк Риндеркнехт — большой любитель эпатажа: вот уже больше двух десятков лет его компания Rinspeed создает нестандартные концепт-кары, однако серийной продукции на их основе по-прежнему нет. Но несколько лет назад Риндеркнехта захватила идея беспилотных шаттлов с однообъемной компоновкой, которые Rinspeed твердо намерена довести до ума — то есть до серийного воплощения.





На открывающейся 7 января в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2020 швейцарская компания представит электрический беспилотник MetroSnap — развитие проектов Snap и MicroSnap , демонстрировавшихся на CES в 2018-м и прошлом году соответственно. В основе новой машины — та же универсальная электрическая платформа Skateboard, на которую могут устанавливаться разные кузова (это могут быть модули для перевозки пассажиров или грузов, торговые лавки и т. д.).





В отличие от двух предыдущих концептов автоматическая смена кузовных надстроек у MetroSnap осуществляется с помощью специальной платформы, на которую внешний модуль съезжает со «скейтборда». В движение MetroSnap длиной 3,7 м приводит установленный сзади электромотор с 57 Нм крутящего момента, а на одной зарядке тягового аккумулятора емкостью 12,2 кВтч концепт может преодолеть до 130 км.





По задумке, для городских условий хватит и этого, а при необходимости самоходная платформа сама отправится на подзарядку. Заявленная максимальная скорость — 85 км/ч. Система автоматического управления у MetroSnap вполне традиционна — это множество радаров, ультразвуковых датчиков и лидаров, бьющих на дальнюю дистанцию.





Предполагается, что шаттлы наподобие MetroSnap уже в ближайшее время станут использоваться в качестве челноков для беспилотного такси и каршеринга, а также для доставки мелких грузов.