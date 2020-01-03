ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Швейцарская Rinspeed показала очередной беспилотный шаттл со съемными кузовами

04.01.2020 15:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инженер и предприниматель Франк Риндеркнехт — большой любитель эпатажа: вот уже больше двух десятков лет его компания Rinspeed создает нестандартные концепт-кары, однако серийной продукции на их основе по-прежнему нет. Но несколько лет назад Риндеркнехта захватила идея беспилотных шаттлов с однообъемной компоновкой, которые Rinspeed твердо намерена довести до ума — то есть до серийного воплощения.


На открывающейся 7 января в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2020 швейцарская компания представит электрический беспилотник MetroSnap — развитие проектов Snap и MicroSnap, демонстрировавшихся на CES в 2018-м и прошлом году соответственно. В основе новой машины — та же универсальная электрическая платформа Skateboard, на которую могут устанавливаться разные кузова (это могут быть модули для перевозки пассажиров или грузов, торговые лавки и т. д.).


В отличие от двух предыдущих концептов автоматическая смена кузовных надстроек у MetroSnap осуществляется с помощью специальной платформы, на которую внешний модуль съезжает со «скейтборда». В движение MetroSnap длиной 3,7 м приводит установленный сзади электромотор с 57 Нм крутящего момента, а на одной зарядке тягового аккумулятора емкостью 12,2 кВтч концепт может преодолеть до 130 км.


По задумке, для городских условий хватит и этого, а при необходимости самоходная платформа сама отправится на подзарядку. Заявленная максимальная скорость — 85 км/ч. Система автоматического управления у MetroSnap вполне традиционна — это множество радаров, ультразвуковых датчиков и лидаров, бьющих на дальнюю дистанцию.


Предполагается, что шаттлы наподобие MetroSnap уже в ближайшее время станут использоваться в качестве челноков для беспилотного такси и каршеринга, а также для доставки мелких грузов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько лет назад Rinspeed захватила идея беспилотных шаттлов с однообъемной компоновкой, которые компания твердо намерена довести до ума - то есть до серийного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина перенесёт дату Рождества?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика