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Владимир Карачевский: «Сейчас намного труднее завоевать своего зрителя с учётом того, что информационное поле стало другим»
Источник материала: СТВ
В этом году белорусскому кинематографу исполнилось 95 лет. Сотни километров плёнки, тысячи исписанных страниц сценариев, десятки шедевров и миллионы судеб, которые однажды навсегда изменило кино, отметили в одной из серий документального цикла
Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Меняются технологии, а вместе с ними и зрительский спрос. Притом, что главной новостью всегда был и остаётся талант. Который все сложнее рассмотреть в многообразии лиц и картин.
Изольда Кавелашвили, редактор, сценарист:
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Владимир Карачевский: «Сейчас намного труднее завоевать своего зрителя с учётом того, что информационное поле стало другим»
В этом году белорусскому кинематографу исполнилось 95 лет. Сотни километров плёнки, тысячи исписанных страниц сценариев, десятки шедевров и миллионы судеб, которые...
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