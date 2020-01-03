Лучшие способы избавиться от вредных привычек, которые подтверждают исследования

Источник материала: Tut.by

С нового года многие люди настроены на новую жизнь. И часто это связано с желанием отказаться от вредных привычек — сигарет, алкоголя, нездоровой еды. К сожалению, шансы выполнить новогодние обещания невелики. К февралю 80% людей от них отказываются . А как их выполняют оставшихся 20%? Некоторым, возможно, просто везет, но большинство — осознанно или нет — используют методы, основанные на научных данных, рассказывает The Conversation .



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Настойчивость и планирование

Настойчивость лежит в основе большинства перемен. Известно , что постепенные изменения помогут достичь даже амбициозных целей.

Второй важный аспект — планирование. Общепринято, что оно повышает шансы на успех, хотя есть свидетельства, что незапланированные попытки бросить курить могут быть столь же успешными. И это хорошая новость для тех, кто предпримет импровизированную попытку измениться.

Учитесь на ошибках

Если отказаться от вредной привычки не удалось, не считайте это неудачей. Заманчиво думать, что есть только два пути: успех или провал. Но вместо этого стоит рассматривать ошибки как возможность глубже вникнуть в проблему, честно размышляя над тем, почему они случились и как их можно избежать при следующей попытке поменяться. Неоднократные исследования показали, что такой анализ важен для изменения укоренившихся привычек.

Высокий уровень самоэффективности — вера и уверенность в своих силах — будут влиять на конечный успех. Факторы, которые повышают самоэффективность, — это разговор с самим собой («Я могу сделать это»); предыдущий успех, который помог изменить привычки, а также одобрение других людей.

Вера в то, что изменения возможны, может быть подорвана «упреждающей тревогой» (человек опасается того, что произойдет, когда он избавится от своей вредной привычки). Предполагаемый дискомфорт обычно кажется серьезнее, чем реальный опыт, и он может парализовать любую попытку даже проверить действительность. Вместо того чтобы думать о том, что вы потеряете, когда бросите курить или пить алкоголь, подумайте о плюсах (например, что вы получите больше денег, будете лучше спать и т. д.). Полезно сделать упражнение "баланс решений": для этого нужно выписать все плюсы и минусы, которые появятся, если вы бросите пагубную привычку — или останетесь с ней.



Фото: Jordan McQueen / Unsplash.com

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Расскажите кому-нибудь о том, что вы планируете сделать, и тогда вы не захотите подвести ни себя, ни его. Те, кто пытается сбросить лишний вес, часто используют такой метод социального контакта. Стыд и чувство вины — сильные эмоции, которых большинство людей постарается избежать.

Итого: если хотите меняться, ориентируясь на научный подход, то будьте готовы к нескольким попыткам. Не будьте слишком амбициозными. Не держите изменения в секрете и позвольте себе похвалиться своими достижениями.