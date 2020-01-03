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Лучшие способы избавиться от вредных привычек, которые подтверждают исследования
Источник материала: Tut.by
С нового года многие люди настроены на новую жизнь. И часто это связано с желанием отказаться от вредных привычек — сигарет, алкоголя, нездоровой еды. К сожалению, шансы выполнить новогодние обещания невелики. К февралю 80% людей от них
Настойчивость и планирование
Настойчивость лежит в основе большинства перемен.
Второй важный аспект — планирование. Общепринято, что оно повышает шансы на успех, хотя есть свидетельства, что
Учитесь на ошибках
Если отказаться от вредной привычки не удалось, не считайте это неудачей. Заманчиво думать, что есть только два пути: успех или провал. Но вместо этого стоит
Высокий уровень самоэффективности — вера и уверенность в своих силах — будут влиять на конечный успех. Факторы, которые
Вера в то, что изменения возможны, может быть подорвана «упреждающей тревогой» (человек
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Расскажите кому-нибудь о том, что вы планируете сделать, и тогда вы не захотите подвести ни себя, ни его. Те, кто пытается сбросить лишний вес, часто используют такой метод социального контакта.
Итого: если хотите меняться, ориентируясь на научный подход, то будьте готовы к нескольким попыткам. Не будьте слишком амбициозными. Не держите изменения в секрете и позвольте себе похвалиться своими достижениями.
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Шансы выполнить новогодние обещания не велики. К февралю 80% людей от них отказываются. А как их выполняют оставшихся 20%? Некоторым просто везет, но большинство -...
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