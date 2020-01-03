|
Договорились: Беларусь и Россия договорились о первой поставке нефти на белорусские НПЗ
Источник материала: Партизан
Таким образом предприятия смогут непрерывно работать в январе. Об этом
"Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года".
Особо отметим, что цена, по которой будет закупаться углеродное сырье, исключает премию поставщикам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом предприятия смогут непрерывно работать в январе. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехима".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)