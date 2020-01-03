Куда в Минске ходят квир-активисты? Спросили у одного из самых известных

Источник материала: Tut.by

В январе сидеть дома не хочется от слова совсем, ну правда же? AFISHA.TUT.BY предложила квир-активист_ке Тони Лашден ознакомиться с афишей культурных мероприятий на весь январь. И хотя в ближайший месяц, скажем честно, событий не шибко много, Тони выбрал те, на которые пошел бы сам, — получилась такая вот персонализированная афиша. Причем очень даже симпатичная.

Тони Лашден — белорусская квир-активист_ка, интерсекциональная феминистка, журналист_ка, исследователь_ница медиатизированных пространств и новых медиа. Куратор_ка образовательных проектов по гендерным исследованиям. Преподаватель_ница белорусского колледжа неформального образования ECLAB, где читает курс «„Как я встретил вашу популярную культуру“: введение в исследования масс-медиа». Хотя Тони выглядит очень феминно (то есть женственно), Лашден ассоциирует себя с местоимением «он», которое мы и будем использовать в этой публикации.

Кино

Первый фильм, на который пойду в новом году, — это «Чистое искусство» . В декабре мы потеряли Захара Кудина. Он был блестящим художником, тонко чувствующим Минск. Для меня этот фильм — возможность еще раз соприкоснуться с его творчеством и подумать о том, что происходит с искусством в Беларуси и со страной в целом.

Во втором фильме, на который хочу пойти, играет Эндрю Скот. И сколько его ни хвали, все равно будет мало. Понятно, что после блистательной роли в «Шерлоке» многие другие роли Скотта ушли в тень. Но те, кто видел его в Fleabag (2016−2019) или Spectre (2015), знают, что он может играть очень разных персонажей. И «Настоящая комедия» тому прекрасное доказательство — это история кризиса среднего возраста, в которой главный герой переживает тяжелое одиночество и груз навязанных ожиданий. И в течение постановки он пытается осмыслить хаос вокруг себя. Я, конечно, иду на «Настоящую комедию» в компании друзей, с которыми мы многие годы были командой Мориарти.

Театр

С выбором, куда идти в театр в январе, все просто. Идти нужно на «Шлюб з ветрам» . В декабре, когда была премьера спектакля, моя лента пестрела похвалой постановке. Она рассказывает историю токсичных созависимых взаимоотношений матери и сына. Тема сепарации от родителей мне любопытна, и, конечно, интересно увидеть, как она осмысляется Евгением Корнягом.

Евгений вообще славится тем, какие темы и каких героев он выбирает — часто очень неудобных и неприглядных. Мне в свое время понравился «Бетон» — другая его постановка, которая получила несколько наград. Поэтому на «Шлюб» я иду в надежде на эстетическое потрясение.

Выставки

Я очень люблю птиц и в свободное время занимаюсь бердвотчингом (наблюдением за птицами. — Прим. ред.). У меня есть карточка «сябра Аховы». Я регулярно выбираюсь с ними на выездные экскурсии увидеть птиц на воле. На выставку «Магія дзікіх птушак» пойду посмотреть на тех птиц, которых самостоятельно увидеть не удалось.

В январе планирую наконец добраться до ночной книжной ярмарки . Очень много лет моим любимым местом была книжная ярмарка на ВДНХ. Теперь, когда она переехала к «Минск-Арене», я постоянно нахожусь в поиске мест поближе, где можно было бы покупать книги. Мне нравится сам процесс хождения по большим ярмаркам.

Места

Вот уже несколько месяцев я безуспешно пытаюсь выбраться в кофейню Mon Nom . И так как в январе больше свободных дней, чем обычно, я надеюсь, что меня можно будет встретить там. Мне нравится сам «дом с русалками» на Тракторном заводе, который для меня очень символичен. Он олицетворяет собой скрытую прелесть Минска: красота там, где ты ее не ожидаешь.

Еще я точно схожу в кофейню «Зерно» , потому что появляюсь там регулярно. Обычно беру облепиховый чай. Меня очень подкупает месторасположение и то, что в этом месте удобно назначать встречи. В большинстве случаев, приходя в «Зерно», я встречаю знакомых. Раньше, когда кофейня была только рядом с площадью Якуба Коласа, борьба за свободные столы велась не на жизнь, а на смерть. Но теперь, когда появилась вторая точка у кинотеатра «Мир», конкуренция ослабла, и можно даже поработать там несколько часов.

И кое-что еще

Тони принимает участие в организации Фестиваля самозаботы , который пройдет 18 января в «Корпусе». Весь день с 13.00 до 20.00 в рамках события будут проходить мероприятия, направленные на знакомство с практиками заботы о себе. На фестивале будут затронуты темы выгорания, арт-терапии, защиты личных границ, психотерапии, практики медитации. В рамках фестиваля можно будет получить бесплатную консультацию психолога. Организатор_ки ставят своей целью создать атмосферу, способствующую отдыху и вдохновению. Участие в фестивале бесплатное — вас тоже приглашают.

В январской афише Тони не нашел для себя концертов по душе — их действительно совсем немного. Но самые главные мы все-таки перечислим: N.R.M. (7 января в «Граффити»), Петр Мамонов (22 января во Дворце культуры ветеранов), Relikt (31 января в Re: Public) и экс-участница группы «Мы» Mirèle (тоже 31 января, но в «Брюгге»).

Для совсем тусовщиков собрали и вечеринки, которые уже заявлены: есть бесплатная тусовка для интеллигентов Busy-easy (4 января в «Хулигане»), есть взрывной рождественский рейв Killa Xmas (5 января в Hide). Ну и про стендап и пятничные ретродискотеки не забывайте, ладно?

Другие мероприятия вы можете найти на AFISHA.TUT.BY . Сервис обновляется ежедневно.

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