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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 5 января из-за гололеда
04.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На территории Беларуси 5 января ожидаются сложные погодные условия. На отдельных участках дорог прогнозируется
Также 5 января на территории страны пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, сохранится порывистый ветер. Температура воздуха по республике в дневные часы составит -3… +3 °C.
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На территории Беларуси 5 января ожидаются сложные погодные условия. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, сообщили корреспонденту...
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