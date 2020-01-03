Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 5 января из-за гололеда

Источник материала: Вороновская газета





На территории Беларуси 5 января ожидаются сложные погодные условия. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица , сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Также 5 января на территории страны пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, сохранится порывистый ветер. Температура воздуха по республике в дневные часы составит -3… +3 °C.