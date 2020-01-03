В какие дни недели воздух в белорусских городах чище

Источник материала: Tut.by

Заместитель директора Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета Мария Герменчук рассказала в видеоинтервью для Национального пресс-центра Республики Беларусь, в какие дни недели воздух в городах Беларуси чище.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мария Герменчук отметила, что наблюдение за состоянием атмосферного воздуха должно проводиться круглосуточно. Оказывается, уровень загрязнения атмосферы отличается даже по дням недели.

— Максимальное загрязнение — к концу дня, как правило, — отмечает специалист. — А самый чистый воздух в городах наблюдается во вторник-среду.

Скорее всего, это связано с активностью движения транспорта.

— За субботу-воскресенье становится меньше транспорта, и за это время, ко вторнику-среде воздух очищается, а потом опять идет накопление, — поясняет Мария Герменчук.

Что же касается времени суток, то, как отмечает эскперт, максимальное загрязнение (как и температура воздуха) наблюдается где-то в 16.00−17.00 — особенно в городах. Но под утро, конечно, воздух становится чище, так как «идет рассеивание».