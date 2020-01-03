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В какие дни недели воздух в белорусских городах чище
Источник материала: Tut.by
Заместитель директора Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета Мария Герменчук
Мария Герменчук отметила, что наблюдение за состоянием атмосферного воздуха должно проводиться круглосуточно. Оказывается, уровень загрязнения атмосферы отличается даже по дням недели.
— Максимальное загрязнение — к концу дня, как правило, — отмечает специалист. — А самый чистый воздух в городах наблюдается во вторник-среду.
Скорее всего, это связано с активностью движения транспорта.
— За субботу-воскресенье становится меньше транспорта, и за это время, ко вторнику-среде воздух очищается, а потом опять идет накопление, — поясняет Мария Герменчук.
Что же касается времени суток, то, как отмечает эскперт, максимальное загрязнение (как и температура воздуха) наблюдается где-то в 16.00−17.00 — особенно в городах. Но под утро, конечно, воздух становится чище, так как «идет рассеивание».
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А вот максимальное загрязнение воздуха наблюдается где-то в 16.00−17.00.
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