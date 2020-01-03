Соболенко и Саснович стартуют на первом в сезоне турнире в Шэньчжэне

Источник материала: Аргументы и факты

В Шэньчжэне стартует первый в нынешнем сезоне крупный теннисный турнир для девушек с призовым фондом около $775 тыс. В основной сетке одиночного разряда значатся две белорусские представительницы.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (11-е место в рейтинге WTA), а также Александра Саснович (62) встретятся с победительницами квалификации. Первые поединки белоруски проведут в понедельник, 6 января.

Кроме того, Арина Соболенко сыграет в парном турнире вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. В первом раунде им будут противостоять еще одна белоруска Лидия Морозова и украинка Катерина Бондаренко.

Турнир в Шэньчжэне продлится до 11 января. Напомним, в прошлом году эти соревнования в одиночном разряде выиграла Арина Соболенко.