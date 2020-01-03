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Соболенко и Саснович стартуют на первом в сезоне турнире в Шэньчжэне

04.01.2020 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко и Саснович стартуют на первом в сезоне турнире в Шэньчжэне
Белорусская теннисная федерация

В Шэньчжэне стартует первый в нынешнем сезоне крупный теннисный турнир для девушек с призовым фондом около $775 тыс. В основной сетке одиночного разряда значатся две белорусские представительницы.

Соболенко и Саснович стартуют на первом в сезоне турнире в Шэньчжэне Виктория Азаренко завершила спортивную карьеру?

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (11-е место в рейтинге WTA), а также Александра Саснович (62) встретятся с победительницами квалификации. Первые поединки белоруски проведут в понедельник, 6 января.

Кроме того, Арина Соболенко сыграет в парном турнире вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. В первом раунде им будут противостоять еще одна белоруска Лидия Морозова и украинка Катерина Бондаренко.

Турнир в Шэньчжэне продлится до 11 января. Напомним, в прошлом году эти соревнования в одиночном разряде выиграла Арина Соболенко.

 
 
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Арина Соболенко будет защищать свой прошлогодний титул.
 
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