На МКАД-2 автомобиль насквозь «прошило» отбойником

Источник материала: Tut.by

На трассе М14 (МКАД-2) автомобиль столкнулся с дорожным ограждением. Видео последствий ДТП появилось в телеграм-канале « ЧП Беларусь ».

Происшествие случилось днем 4 января. Как видно на записи, отбойник насквозь «прошил» легковушку. Информации о пострадавших в аварии пока нет.

Напомним, в начале декабря 49-летний водитель Renault Megane Scenic на 32-м километре МКАД-2 врезался в отбойник . В результате столкновения металлическая конструкция вошла в салон автомобиля и вышла через крышку багажника. От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.