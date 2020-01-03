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На МКАД-2 автомобиль насквозь «прошило» отбойником

04.01.2020 16:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На трассе М14 (МКАД-2) автомобиль столкнулся с дорожным ограждением. Видео последствий ДТП появилось в телеграм-канале «ЧП Беларусь».

Происшествие случилось днем 4 января. Как видно на записи, отбойник насквозь «прошил» легковушку. Информации о пострадавших в аварии пока нет.

Напомним, в начале декабря 49-летний водитель Renault Megane Scenic на 32-м километре МКАД-2 врезался в отбойник. В результате столкновения металлическая конструкция вошла в салон автомобиля и вышла через крышку багажника. От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.

 
 
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Происшествие случилось днем 4 января. Информации о пострадавших в аварии пока нет.
 
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