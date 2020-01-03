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На МКАД-2 автомобиль насквозь «прошило» отбойником
Источник материала: Tut.by
На трассе М14 (МКАД-2) автомобиль столкнулся с дорожным ограждением. Видео последствий ДТП появилось в телеграм-канале «
Происшествие случилось днем 4 января. Как видно на записи, отбойник насквозь «прошил» легковушку. Информации о пострадавших в аварии пока нет.
Напомним, в начале декабря 49-летний водитель Renault Megane Scenic на 32-м километре МКАД-2
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Происшествие случилось днем 4 января. Информации о пострадавших в аварии пока нет.
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