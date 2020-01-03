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График приёма граждан в Совете Республики
Источник материала: СТВ
Совет Республики проведёт приёмы граждан в январе. В ближайшую среду можно будет задать вопросы заместителю Председателя Совета Республики – Анатолию Исаченко.
На четверг, 9 января, запланирован личный приём граждан у председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Русого. К Наталье Кочановой – Председателю Совета Республики можно обратиться в пятницу, 10 января. Приёмы будут организованы в Минске по адресу Кирова,49.
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Совет Республики проведёт приёмы граждан в январе. В ближайшую среду можно будет задать вопросы заместителю Председателя Совета Республики – Анатолию Исаченко. ...
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