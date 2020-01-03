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График приёма граждан в Совете Республики

04.01.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Совет Республики проведёт приёмы граждан в январе. В ближайшую среду можно будет задать вопросы заместителю Председателя Совета Республики – Анатолию Исаченко.

График приёма граждан в Совете Республики

На четверг, 9 января, запланирован личный приём граждан у председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Русого. К Наталье Кочановой – Председателю Совета Республики можно обратиться в пятницу, 10 января. Приёмы будут организованы в Минске по адресу Кирова,49. 

Люди в материале: Наталья Кочанова, Анатолий Исаченко, Михаил Русый
 
Теги: Минск
 
 
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Совет Республики проведёт приёмы граждан в январе. В ближайшую среду можно будет задать вопросы заместителю Председателя Совета Республики – Анатолию Исаченко. ...
 
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