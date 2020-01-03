В США при помощи ДНК раскрыли убийство столетней давности

Источник материала: Tut.by

В 1979 году семья, искавшая наконечники стрел в пещере Буффало возле города Бойсе, штат Айдахо, обнаружила человеческие останки, завернутые в мешок, причем головы не было на месте. Спустя 40 лет это убийство раскрыли при помощи анализа ДНК — оказалось, что этот человек погиб еще в 1916 году.



Джозеф Генри Лавлесс. Изображение: DNA Doe Project

Это дело было довольно загадочным : в 1979 году в пещере в Айдахо было обнаружено безголовое тело, а в 1991 году некая девушка нашла руку погибшего в той же пещере. Это привело к раскопкам и обнаружению обеих ног и еще одной руки.

Судмедэксперты определили, что это мужчина европейского происхождения, и на момент смерти ему было около 40 лет. Но идентификация считалась неправдоподобной из-за пропавшей головы.

В 2019 году исследователи из Университета штата Айдахо обратились за помощью некоммерческому проекту «Доу-ДНК», который занимается идентификацией ранее неопознанных погибших с помощью криминалистической генеалогии.

Исследователи построили генеалогическое древо для неопознанных останков и оказалось , что это беглый преступник Джозеф Генри Лавлесс. В идентификации помог 87-летний внук Лавлесса, который согласился пройти тест ДНК. Причем отмечается, что поиски были довольно сложными, так как дед Лавлесса был многоженцем с четырьмя женами и множеством детей.

Кто же такой Джозеф Генри Лавлесс? Он был американским бутлегером и убийцей. В 1916-м его посадили в тюрьму за то, что он предположительно убил топором свою гражданскую жену Агнесс.



Изображение: DNA Doe Project

На похоронах Агнес один из их четырех детей сказал: «Папа никогда не оставался в тюрьме надолго, и он скоро выйдет». Так и случилось: 18 мая 1916 года Лавлесс вырвался из тюрьмы, используя лезвие, которое он спрятал в своей обуви.

Что было дальше, неизвестно. В объявлении о розыске Лавлесса говорилось, что он сбежал из тюрьмы в красном свитере, синем комбинезоне, коричневом пальто. Так же было одето и тело, найденное в пещере. Поэтому можно предположить, что Лавлесса убили и расчленили вскоре после его побега, в том же 1916-м.

Саманта Блатт, биоархеолог из Университета штата Айдахо, предполагает, что Лавлесс, возможно, был убит семьей его покойной жены в качестве мести за ее убийство.

«Это одно из старейших преступлений, раскрытых с помощью ДНК», — отмечают исследователи.

Подробно о расследовании можно прочесть здесь .