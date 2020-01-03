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Капитан брестского «Динамо» вернулся в БАТЭ

04.01.2020 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик после шестилетнего отсутствия вернулся в борисовский БАТЭ, сообщается на сайте команды. Атакующий полузащитник подписал долгосрочный контракт.


Фото: БАТЭ

Этот футболист является воспитанником БАТЭ, за основу которого дебютировал в 2007 году и вместе с командой прошел путь к статусу завсегдатая групповых еврокубковых раундов.

За время выступлений в БАТЭ (2007−11, 2013) Нехайчик сыграл 191 официальную встречу, забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач.

Причем в каждом из сезонов завоевывал золото отечественного элитного дивизиона, вдобавок поднимал над головой Суперкубок (2010, 2011, 2013) и Кубок страны (2010).

В начале 2014 года хавбек еще раз отправился на легионерские хлеба и перебрался в Россию, в клуб «Томь», где провел два года (до того во второй половине 2011 — 2012 защищал цвета московских динамовцев).

Летом 2016 стал игроком «Оренбурга», а спустя двенадцать месяцев присоединился к брестскому «Динамо», где подтвердил, что по-прежнему готов к решению серьезных задач.

В итоге в 74 официальных матчах к 23 голам приплюсовал 24 ассистентских балла. Отметим, что именно Павел Нехайчик забил победный гол в ворота борисовчан в матче третьего тура прошедшего чемпионата. Игра проходила на «Борисов-Арене», брестское «Динамо» было сильнее БАТЭ и матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.


Фото: Алексей Комельков, ФК «Динамо-Брест»

Неудивительно, что в «Динамо» Нехайчику доверили капитанскую повязку. В прошлом сезоне он являлся не просто лидером этой команды, но и одним из самых ярких футболистов национального чемпионата.

 
Теги: Брест
 
 
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После шестилетнего отсутствия в ряды «желто-синих» вернулся атакующий полузащитник Павел Нехайчик, подписавший долгосрочный контракт с борисовским клубом.
 
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