В какой области доминирует Беларусь? 10 рейтингов с участием страны в 2019 году

У всех свои методики (часто не бесспорные), но определенные выводы на основе этих данных можем делать для себя мы, пытаясь рассказать о себе миру. В обзоре Office Life подобрал десятку таких международных рейтингов, отследив, позицию Беларуси.





РЕЙТИНГ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Исследователь: Всемирный банк.





Как считается? Берется сумма всех произведенных за год в стране ценностей и делится на численность населения. Это такой усредненный коммунистический подход: все взять и по-братски поделить между всеми жителями одной страны.

В 2019-м Беларусь (по результатам 2018-го) находилась на 102-м месте в мире с показателем $5670. Чтобы представить, насколько скромен этот результат, сравним с лидером — Люксембургом: $114 234. Или чтобы было понятнее, можем сравнить с «богатой» Россией — она на 73-м месте с показателем $10 230.





Кстати, в абсолютных цифрах по сравнению с предыдущим рейтингом мы ничего не потеряли. А вот в таблице съехали на 12 позиций. Это говорит о том, что пока мы сохраняем стабильность, другие страны зарабатывают все больше и быстрее.





РЕЙТИНГ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА





Исследователь: ООН.





Как считается? Индекс человеческого развития (ИЧР) учитывает больше факторов: кроме уровня благосостоянии, также ожидаемую продолжительность жизни и время, потраченное на образование. Грубо говоря: где самые умные и богатые люди живут дольше всего?





Здесь у Беларуси позиции гораздо лучше — долгое время мы стабильно входим в пул стран с очень высоким уровнем развития ИЧР. В рейтинге 2019-го мы на 50-й позиции из 189 возможных, причем по сравнению с прошлым рейтингом у нас +3 ступеньки. На первом месте Норвегия с заоблачными для нас показателями продолжительности жизни и уровня доходов. Кстати, в этой группе стран мы одни из самых бедных (хуже только на Барбадосе и Палау — крохотном острове, о котором, возможно, вы даже и не слышали).





РЕЙТИНГ ПО ОБЪЕМАМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Исследователь: Всемирный банк.





Как считают? Просто сводят в таблицу статданные в текущих ценах по национальным отчетам.





В ретинге-2019 (он сделан на основе данных 2018 года) у Беларуси 73-я позиция. И здесь опять похожая история — как с доходом на душу, только еще хуже: по сравнению с прошлым рейтингом сумма ПИИ выросла с $1 274 200 000 до $1 474 900 000, а при этом мы скатились с 67-й на 73-ю позицию. То есть опять-таки конкуренты работают динамичнее... Абсолютный и недосягаемый лидер — по-прежнему США, в чью экономику зарубежные инвесторы вложили почти $258 млрд.





ИНДЕКС СЛАБОСТИ ГОСУДАРСТВ













Источник: fragilestatesindex.org

Исследователи: НГО «Фонд для мира» и журнал «Международная политика» (США).





Чтобы отвлечься от экономики, нашли вот такой любопытный рейтинг стран, которые американские исследователи ранжируют по устойчивости политических режимов.





Как считают? Методика комплексная, учитывает целый «букет» факторов — например, насколько государство на своей территории может сохранять монополию на насилие или, напротив, обеспечить безопасность граждан; также учитываются некоторые политические, экономические и демографические показатели.





И здесь, скорее всего, вы будете разочарованы результатами: в 2019-м Беларусь поместили аж на 99-е место из 178 исследуемых государств (считается в обратном порядке, то есть в начале списка — наиболее нестабильные). Самое тревожное, что по сравнению с прошлым годом нас «покрасили» в ядовито-желтый цвет — еще не критический показатель (ему соответствует красный), но уже видно, что американские друзья начинают сильно волноваться за нашу фирменную стабильность. Но опять-таки подчеркнем определенную предвзятость (или неполную осведомленность) исследователей из Вашингтона: Украину они поместили всего на 91-ю позицию...





РЕЙТИНГ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Исследователь: Всемирный банк.





Как считают? Оценивают 10 показателей, влияющих на бизнес (регистрация, разрешение на строительство, подключение электричества, доступность кредитов, банкротство и т. д.), потом «смешивают» и выводят общий знаменатель.









В 2019-м по легкости ведения бизнеса Беларусь поставили на 49-ю позицию, за год мы потеряли сразу 12 пунктов, хотя на фоне 190 стран все равно выглядим не так уж и плохо. Традиционно нас тянут вниз проблемы с налогообложением и получение кредитов. Но стоит придавать этому излишнего драматизма. Есть несколько вполне себе благополучных европейских стран с очень высокими требованиям со стороны банков (например, в Люксембурге, где этот показатель один из самых худших в мире) и с налоговыми системами (Италия, скажем, на 128-м месте в мире, а у нас «только» 99-е).





И для справки: по сумме показателей легче всего вести бизнес в Новой Зеландии. Но это слишком далеко...





ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА

Исследователь: Всемирный экономический форум.





Как считают? Берут насколько показателей, в которых фигурируют мужчины и женщины, и смотрят, у кого чего было больше. Например, подсчитывают, сколько лет во главе государства стояли женщины, а сколько — мужчины.





Сохраняется разрыв и в Беларуси, хотя мы в верхней части списка: в 2019-м на 29-м месте. За год сдали одну позицию — то есть опять шевелимся не шибко быстро. Но в целом это не самый худший вариант. У нас женщины, если можно их описать в цифровом отношении, в обществе составляют почти 75% веса мужчин (индекс — 0,747). Плохим считается индекс ниже 0,500. А наиболее равноправные с мужчинами женщины живут в Исландии (87,7% «замещения»).





ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ









Источник: heritage.org

Исследователи: «Фонд наследия» совместно с «Волл стрит джорнал» (США).





Как считают? Берут 10 контрольных показателей (права собственности, свобода предпринимательства, свобода труда и т. д.) и оценивают, насколько в них сильно вмешивается правительство того или иного государства.





Авторы этого рейтинга поместили Беларусь в 2019 году в разряд преимущественно несвободных экономик — забросили аж на 104-е место в общемировом списке. Среди основных претензий — качество госуправления и работа судебной системы. «...А небольшой частный сектор остается маргинализованным», — констатировали американцы. Также авторы традиционно низко оценивают уровень соблюдения прав человека в Беларуси — хотя не совсем понятно, к чему это здесь?





РЕЙТИНГ ВОСПРИЯТИЯ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ





Исследователь: НГО «Трансперенси интернешнл» (ФРГ).





Как считают? Просят местных экспертов и бизнесменов субъективно оценить коррупцию в госсекторе своей страны.

У Беларуси довольно почетное 70-е место из 180 попавших в исследование стран и близкий к среднему показатель в 44 «градуса» (без изменений). Самый лучший показатель в этом году у Дании — 88 единиц (означает ли это, что датские госслужащие берут в 2 раза реже, чем белорусские? — наверное, философский вопрос, еще раз подтверждающий условность подобного рода рейтингов).





ИНДЕКС ПРОЦВЕТАНИЯ

Исследователь: «Институт легатум» (Великобритания).













Как считают? Это очередной сложносочиненный коктейль, в котором взбиты нескольких интегрированных показателей (экономика, предпринимательство, здравоохранение, личные свободы и т. д.), причем некоторые из них выводятся статистическими методами, а некоторые — социологическими.

Беларусь снова определили практически в центр мирового списка: в 2019-м мы «процветали» на 73-м месте (кстати, за год нашу оценку повысили на 16 пунктов). А лучше всех, по мнению британских ученых, в 2019-м жилось в Датском Королевстве.





РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ СЧАСТЬЯ





Исследователь: Колумбийский университет (США).





Как считают? Берут массу экономических, демографических, социальных и политических маркеров и добавляют к ним еще несколько сугубо специфических: уровень доверия, великодушие и щедрость.





Где-то люди живут хорошо, а где-то — счастливо. За год, если верить американским исследователям, планка счастья для Беларуси снизилась: индекс уменьшился с 5,48 до 5,32, а в мировом рейтинге мы опустились с 73-го на 81-е место, впрочем, сохранив позиции в группе не то чтобы совсем несчастных стран, но и не таких уж счастливых. А за настоящим человеческим счастьем — добро пожаловать в Финляндию!



