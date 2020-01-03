Источник материала: Ежедневник





В целом спрос на натуральные елки по всей стране снизился и снижается уже не один год. Но при этом растет спрос на живые елки в кадках.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Активнее всего приобретали живые атрибуты праздника жители Минской и Гродненской областей: здесь было реализовано 32 128 и 30 917 новогодних деревьев соответственно. "В целом спрос на пушистых красавиц в 2019 году снизился: по сравнению с 2018-м было реализовано примерно на 20 тыс. деревьев меньше. Снижение зафиксировано по всем областям за исключением Гомельской, где ежегодно покупают не менее 14 тыс. елей и сосен. К слову, в Гомельской области прослеживается еще один тренд: более половины покупателей отдали предпочтение не ели, а сосне. В нынешнем году здесь было реализовано 7407 штук этого вида хвойных деревьев", - отметили в пресс-службе.

Существенное падение объемов реализации зафиксировано в лесхозах Минской области: в 2019 году они продали примерно на 6 тыс. новогодних деревьев меньше. Это связано прежде всего с тем, что в столице практически отсутствовали торговые точки лесхозов (из-за введения аукционной системы предоставления площадок). Если в 2018 году продукция организаций системы Минлесхоза была представлена в Минске более чем на 20 елочных базарах, то в 2019-м - только на двух. При этом одна точка принадлежала ГЛХУ "Минский лесхоз", другая - Республиканскому лесному селекционно-семеноводческому центру.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лесхозы Беларуси продали 139 996 елей и сосен в предпраздничные дни В целом спрос на натуральные елки по всей стране снизился и снижается уже не один год. Но при этом растет спрос на живые елки в кадках.

Увеличился интерес белорусов к новогодним деревьям в кадках. Если в 2018 году было продано 2080 долгоживущих атрибутов праздника, то в 2019-м - уже 2883. "Второй год подряд по инициативе Министерства лесного хозяйства проводилась республиканская акция "Сохрани символ праздника". Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предлагали белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, чтобы затем сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить в ближайшем лесничестве во время акции "Неделя леса". Таким образом, каждый белорус может внести свой вклад в озеленение малой родины", - обратили внимание в пресс-службе. Всем покупателям новогодних деревьев в емкостях лесхозы и РЛССЦ дарили памятки по уходу за символом праздника. Активнее всего акцию поддержали в Минской области: здесь было реализовано 889 новогодних деревьев в кадках.