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Лукашенко: ЧМ по хоккею в Беларуси будет одним из лучших
04.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Чемпионат мира по хоккею в следующем году будет одним из лучших. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителем Международной федерации этого вида спорта Рене Фазелем. Первенство планеты в 2021-м примут Беларусь и Латвия, сообщает телеканал «МИР 24».
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель приехал в Минск на
Лукашенко отметил, что в стране поддерживают спортсменов, которые завершили свою профессиональную карьеру. Ледовые баталии ветераны продолжают
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Первенство планеты в 2021-м примут Беларусь и Латвия. Сейчас в стране проходит Рождественский международный турнир любителей хоккея.
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