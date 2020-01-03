ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: ЧМ по хоккею в Беларуси будет одним из лучших

04.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чемпионат мира по хоккею в следующем году будет одним из лучших. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителем Международной федерации этого вида спорта Рене Фазелем. Первенство планеты в 2021-м примут Беларусь и Латвия, сообщает телеканал «МИР 24».

«Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира», – пообещал лидер страны.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель приехал в Минск на Рождественский международный турнир любителей хоккея. Он проходит в 16-й раз.

«Поздравляю вас с таким замечательным турниром. Я рад, что нахожусь здесь. Увидеть всех участников – представителей более 20 стран – мне было очень приятно. Хочу сказать, что Рождественский турнир крайне важен для нашего вида спорта. Ведь это один из крупнейших чемпионатов мира для любителей хоккея. Спасибо вам за то, что вы делаете, и за этот турнир в частности», – заявил глава организации.

Лукашенко отметил, что в стране поддерживают спортсменов, которые завершили свою профессиональную карьеру. Ледовые баталии ветераны продолжают в рамках Ночной хоккейной лиги.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первенство планеты в 2021-м примут Беларусь и Латвия. Сейчас в стране проходит Рождественский международный турнир любителей хоккея.
 
Новости дня
Новости разные
 
С 5 января в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика