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«Долго искали свою игру, потом получилось забить». Россияне были сильнее сборной Балтии на Рождественском турнире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у корреспондента СТВ Натальи Федорцовой.
Наталья Федорцова:
В составе сборной России очень много хоккеистов, чья карьера связана с нашей страной. После матча мы успели с ними пообщаться, и они рассказали, как увидели этот матч со льда.
Александр Боровков, игрок команды России, экс-нападающий ХК «Динамо-Минск»:
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«Долго искали свою игру, потом получилось забить». Россияне были сильнее сборной Балтии на Рождественском турнире
Новости Беларуси. Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у корреспондента СТВ Натальи Федорцовой. Наталья Федорцова: Уже наступил...
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