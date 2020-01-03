Синоптики рассказали о погоде на Рождество

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Рождество – 7 января – в Беларуси ожидаются осадки.

По информации Белгидромета, во вторник ночью будет от -3°C до +2°C. Днем температура воздуха составит от -1°C до +4°C.

Местами по стране ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, туман, гололед, а на дорогах гололедица.