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Синоптики рассказали о погоде на Рождество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Рождество – 7 января – в Беларуси ожидаются осадки.
По
Местами по стране ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, туман, гололед, а на дорогах гололедица.
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Новости Беларуси. На Рождество – 7 января – в Беларуси ожидаются осадки. По информации Белгидромета, во вторник ночью будет от -3°C до +2°C. Днем температура...
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