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Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей»
Источник материала: СТВ
«Беларусьфильм» готовится выпустить картину, которая обещает стать первой громкой отечественной премьерой после затяжного молчания, рассказали в одной из серий документального цикла
Наталья Навоенко, художник-постановщик:
На «Купалу» поставили всё. Представить фильм широкой публике планируют в следующем году. Но перед этим его заявят на самых престижных фестивалях в Берлине, Венеции, Каннах.
Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
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Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей»
«Беларусьфильм» готовится выпустить картину, которая обещает стать первой громкой отечественной премьерой после затяжного молчания, рассказали в одной из серий...
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