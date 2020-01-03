ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей»

04.01.2020 17:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

«Беларусьфильм» готовится выпустить картину, которая обещает стать первой громкой отечественной премьерой после затяжного молчания, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей»

Наталья Навоенко, художник-постановщик:
Рассказывать биографию очень тяжело, потому что на тебе лежит долг исторической правды и честности. Ты должен атмосферно очень погрузить зрителя, чтобы ему было интересно.

Производственно это тоже очень тяжело, потому что огромная эпоха: конец XIX века и чуть ли не до середины 40-ых годов XX века, все самые главные ступени, которые прошла наша страна, наше общество все войны, все революции всего нужно было как-то коснуться этого.

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей»

Елена Бобр, работник цеха подготовки съемок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Костюмы готовились все здесь, на студии, специально для этого шились. Костюм главного героя Янка Купала в этом костюме снимался, он полностью состоит из грубого льна, как соответствует эпохе, тому времени.

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей»

На «Купалу» поставили всё. Представить фильм широкой публике планируют в следующем году. Но перед этим его заявят на самых престижных фестивалях в Берлине, Венеции, Каннах.

«Купала» – самый ожидаемый белорусский фильм. Когда состоится премьера?

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей»

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей, но мы выходили из ситуации. В настоящее время я считаю, что у фильма есть большой шанс стать, действительно, национальным фильмом.

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей»

Люди в материале: Наталья Навоенко, Елена Бобр, Владимир Карачевский
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беларусьфильм» готовится выпустить картину, которая обещает стать первой громкой отечественной премьерой после затяжного молчания, рассказали в одной из серий...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США показали трон на колесах для ленивых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика