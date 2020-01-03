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В США показали трон на колесах для ленивых

04.01.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский производитель гироскутеров Segway незадолго до старта выставки CES 2020 в Лас-Вегасе представил свою новую разработку под названием S-Pod — футуристический трон на колесах в форме яйца. Об этом сообщает The Verge.


В Segway заявляют, что на создание S-Pod их вдохновили прозрачные транспортные шары, которые использовались в фильме «Мир юрского периода». Но внешне S-Pod больше напоминает кресло в форме яйца. Как и гироскутеры, устройство способно самостоятельно балансировать на двух колесах и предназначено для одного человека.

Управление происходит через специальный джойстик с правой стороны сиденья, максимальная скорость составляет около 40 километров в час, максимально допустимый вес пользователя — 150 килограмм. О цене новинки пока не сообщается, но в продажу оно вряд ли поступит раньше 2021 года.

 
 
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В Segway заявляют, что на создание S-Pod их вдохновили прозрачные транспортные шары, которые использовались в фильме «Мир юрского периода».
 
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