За 8 лет более 400 инициатив. Юные парламентарии области обсудили итоги работы ушедшего года и выбрали нового лидера

Источник материала: Вороновская газета





В ресурсном центре «Ступени», который работает в областном Дворце творчества детей и молодежи, собрались юные парламентарии и не только из Гродно. На связи со студией были локальные молодежные парламенты всех районов Гродненщины. Встречи в современном формате видеоконференции уже стали для них традиционными– так проще и эффективнее обмениваться мнениями и разрабатывать новые инициативы.





Сегодняшняя встреча почти что эпохальная – заседание второй сессии четвертого созыва молодежного парламента при Гродненском областном Совете депутатов. На повестке дня подведение итогов ушедшего года, обсуждение плана работы на 2020–2021 годы, а также избрание председателя юных парламентариев Гродненщины. Участие в заседании приняла и.о. первого секретаря областного комитета ОО «БРСМ» Анна Саросек.





– Здесь сегодня школьники, лицеисты, учащиеся колледжей и вузов – всего 122 молодых парламентария, которые живут интересами Гродненского региона, – рассказала директор областного Дворца творчества детей и молодежи, координатор юных парламентариев Татьяна Осмоловская. – Они предлагают множество инициатив по развитию досуга молодежи, реализуют экологические проекты и приобщаются к обучению и разработке локальных нормативных документов, сотрудничая с депутатами Гродненского областного Совета депутатов. Одно из особенно актуальных направлений работы в будущем – формат сотрудничества по системе «равный обучает равного».







Молодежный парламент существует в области с 2012 года. В разное время его членами были около трех сотен ребят. С их помощью разработаны и реализованы более 400 инициатив. Не так давно молодежный парламент приобрел новую форму – двухпалатную. В первой палате студенты и учащиеся колледжей, во второй – школьники.





В прошлом году приняли решение провести довыборы, так как часть ребят поступили в вузы или уехали из города. Новички, а это 16 юных парламентариев, сегодня получили свои удостоверения депутатов молодежного парламента.

Во время заседания они смогли оценить масштаб той работы, которую уже проделали их коллеги. Перечень реализованных проектов широкий – и здесь нашлось место абсолютно разным форматам работы, таким как онлайн-дискуссия, СМС-волна, форумы, интернет-конкурсы, волонтерство и многое другое. Например, в Лиде в сотрудничестве с районным Советом депутатов молодежный парламент принимает участие в патриотических акциях и мероприятиях, в сессиях районного Совета депутатов.





– Участие в слетах, форумах не только районного, но и областного и республиканского уровней позволяет нам утвердиться в своих лидерских позициях, развивать свою социальную активность, – считает депутат молодежного парламента учреждений образования Лидского района Артем Прокопчик. – Благодаря работе четырех наших комиссий в прошлом году реализовано множество инициатив. Например, разработали экологическую тропу микрорайона «Слобода», а также экскурсионный маршрут по нашему городу, который в итоге стал победителем республиканского заочного конкурса инновационных проектов, выпускаем свой вестник, постоянно обновляем всю необходимую и полезную для молодежи информацию на своей страничке «Навигатор» в социальной сети «ВКонтакте».

Таких же активных, как Артем, ребят в области очень много. Вот и ученик Гродненской гимназии №10 Роберт Янковский представил на суд своих коллег несколько идей, которые впоследствии получили воплощение в жизнь. Юноша оказался среди кандидатов на место председателя областного молодежного парламента.





– На данный момент я являюсь заместителем председателя молодежного парламента Ленинского района Гродно. А присоединиться к этой деятельности решил еще в 2018 году. Один из самых крупных проектов, который мне уже удалось реализовать – это создание сайта «Гродненщина – Родина моя», на котором посетители найдут для себя полезную и нужную информацию о городе. Социальный проект позволяет узнать о туристических маршрутах для учащихся, организовать конкурсы и конференции.

Планы на предстоящие два года составляются с учетом тех предложений и пожеланий, которые поступают от юных парламентариев. Во многом в будущем объединят свои усилия областной молодежный парламент и союзная молодежь региона. Подробнее об этом рассказала Анна Саросек.

– Сегодня к молодежи все больше прислушиваются, ведь именно ее представители инициируют и выполняют ряд важных социально значимых проектов. В этом году большая роль будет отведена реализации концепции #раЗАм, также будут расширены направления развития волонтерства. Сейчас во многих проектах мы чувствуем огромную поддержку от молодежного депутатского корпуса, ведь 90 процентов из них – члены областного союза молодежи. Поэтому многое у нас получится только вместе.







Один из важных вопросов повестки дня – выборы председателя областного молодежного парламента. Во время заседания были выдвинуты три кандидатуры: представитель лидского молодежного парламента Михаил Бойко, заместитель председателя молодежного парламента Ленинского района Гродно учащийся гимназии №10 Роберт Янковский и студентка 3 курса факультета психологии Купаловского вуза Анна Тусевич. С наибольшим количеством голосов победила именно Анна. Девушка продвигает идею о политике академической мобильности в Союзном государстве и обмене опытом между городами в сфере высшего образования.

– Моей главной задачей является аккумуляция всех идей и проектов, которые предложат мои коллеги. Поддержку получат самые интересные и социально важные. Почва для работы в этой сфере благодатная – все ребята уже сегодня знают, на что нужно обратить внимание, какие проблемные вопросы нужно решить.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: автора и dtdm-grodno.guo.by https://grodnonews.by/