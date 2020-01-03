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Лукашенко: Рождество напоминает о ценности семьи и милосердии
04.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан страны, празднующих Рождество Христово 7 января, сообщается на сайте главы государства.
Лукашенко уверен, что традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии.
Белорусский президент пожелал всем здоровья, оптимизма и благополучия.
Ранее
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Белорусский лидер поздравил сограждан с наступающим православным Рождеством.
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