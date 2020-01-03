Лукашенко: Рождество напоминает о ценности семьи и милосердии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан страны, празднующих Рождество Христово 7 января, сообщается на сайте главы государства.

«Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества», – отметил президент.

Лукашенко уверен, что традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии.

«Это необычное время напоминает каждому про истинную ценность семьи, уважение к старшим, милосердие и сострадание. Миллионы христиан в эти торжественные дни совершают добрые дела, не оставляют без заботы и внимания нуждающихся», – указал глава государства.

Белорусский президент пожелал всем здоровья, оптимизма и благополучия.

«Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью», – заключил он.