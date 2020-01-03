С завтрашнего дня, 5 января 2020-го, в Беларуси снова подорожают бензин и дизельное топливо. Традиционно цены вырастут на 1 копейку.
В 2020 году это только первое изменение цен на автомобильное топливо. Поэтапное изменение цен на моторное топливо необходимо, чтобы обеспечить стабильную работу нефтеперерабатывающих предприятий в стране.
Цены на автомобильное топливо в Беларуси на 5 января 2020 года
- АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 65 копеек;
- АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 75 копеек;
- АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 97 копеек;
- ДТ – 1 рубль 75 копеек.
В 2019 году топливо дорожало 28 раз, последний раз