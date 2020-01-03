Источник материала: Новости Волковыска

С завтрашнего дня, 5 января 2020-го, в Беларуси снова подорожают бензин и дизельное топливо. Традиционно цены вырастут на 1 копейку.

В 2020 году это только первое изменение цен на автомобильное топливо. Поэтапное изменение цен на моторное топливо необходимо, чтобы обеспечить стабильную работу нефтеперерабатывающих предприятий в стране.

Цены на автомобильное топливо в Беларуси на 5 января 2020 года

АИ-92 -К5-Евро – 1 рубль 65 копеек;

-К5-Евро – 1 рубль 65 копеек; АИ-95 -К5-Евро – 1 рубль 75 копеек;

-К5-Евро – 1 рубль 75 копеек; АИ-98 -К5-Евро – 1 рубль 97 копеек;

-К5-Евро – 1 рубль 97 копеек; ДТ – 1 рубль 75 копеек.