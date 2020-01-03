Минсвязи выпускает в обращение почтовые марки «Зверята»

9 января 2020 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение четыре почтовые марки на тему «Зверята» из серии «Детская филателия». Размер марок 30х28 мм. В листах по шесть марок (3х2) и одному купону. Размер листов 144х79 мм. Тираж марок по 42 тыс., сообщили «АиФ» в РУП «Белпочта».
Марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина».
- Номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Республики Беларусь.
- Номинал марки «N» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки неприоритетной.
- Номинал марки «M» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки приоритетной.
- Номинал марки «H» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно неприоритетной.
Марки печатались также в малом листе. В листе восемь (4х2) марок. Размер малого листа 142х76 мм. Тираж малого листа 8 тыс.
Художник спецштемпеля и конверта «Первый день» А. Митянин. Дизайн М. Юрчик.
В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».