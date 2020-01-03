Минсвязи выпускает в обращение почтовые марки «Зверята»

Источник материала: Аргументы и факты

9 января 2020 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение четыре почтовые марки на тему «Зверята» из серии «Детская филателия». Размер марок 30х28 мм. В листах по шесть марок (3х2) и одному купону. Размер листов 144х79 мм. Тираж марок по 42 тыс., сообщили «АиФ» в РУП «Белпочта».





Марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина».

Номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Республики Беларусь.

Номинал марки «N» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки неприоритетной.

Номинал марки «M» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки приоритетной.

Номинал марки «H» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно неприоритетной.

Марки печатались также в малом листе. В листе восемь (4х2) марок. Размер малого листа 142х76 мм. Тираж малого листа 8 тыс.

Художник спецштемпеля и конверта «Первый день» А. Митянин. Дизайн М. Юрчик.





В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».