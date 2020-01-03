Источник материала: Новости Волковыска

⚡ С 1 января 2020-го в столице Нидерландов вводится новый туристический налог. Власти заявили о намерении контролировать туристический поток❗

С нового года туристы, приехавшие в Амстердам, будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по €3. При этом в столице Нидерландов уже действует налог в 7% от стоимости жилья.

Туристы, которые забронируют проживание через Airbnb, должны будут платить 10 процентов за ночь.

В Амстердаме проживает 1,1 миллион человек. При этом ежегодно город посещают 17 миллионов гостей. Поэтому в последнее время власти города изменили стратегию, и вместо привлечения гостей в столицу Нидерландов стараются справиться с существующим потоком приезжих.

В ноябре заместитель мэра Амстердама по вопросам туризма Виктор Эверхардт сообщил о планах избавиться от названия «квартал красных фонарей», поскольку оно ассоциируется с интим-услугами. Это название заменят на историческое – "Де Валлен" или "Центр города".

С 2020 года Нидерланды официально отказались от названия Голландия . Прежде на логотипе страны был изображен оранжевый тюльпан и написано слово "Голландия".

На новом логотипе изображены буквы NL – сокращенное название Нидерландов. Вместе буквы формируют символическое изображение тюльпана, за ними следует слово Netherlands.