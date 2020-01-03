В новый год со старыми новостями: в воскресенье дорожает бензин

Завтра цены на заправках по всей Беларуси будут выглядеть так:





АИ-92-К5-Евро –1,65 рубля

АИ-95-К5-Евро – 1,75 рубля

АИ-98-К5-Евро – 1,97 рубля

ДТ – 1,75 рубля





В концерне отмечают, что вынуждены поднимать цена на топливо в целях обеспечения стабильной работы белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. При этом там следуют ранее принятой стратегии увеличения стоимости на одну копейку.







