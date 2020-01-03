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В новый год со старыми новостями: в воскресенье дорожает бензин

04.01.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 5 января, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Завтра цены на заправках по всей Беларуси будут выглядеть так:

АИ-92-К5-Евро –1,65 рубля
АИ-95-К5-Евро – 1,75 рубля
АИ-98-К5-Евро – 1,97 рубля
ДТ – 1,75 рубля

В концерне отмечают, что вынуждены поднимать цена на топливо в целях обеспечения стабильной работы белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. При этом там следуют ранее принятой стратегии увеличения стоимости на одну копейку.
 
 
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Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 5 января, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
 
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