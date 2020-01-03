|
Румас обсудил в телефонном разговоре с Медведевым ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Известно, что вопросы поставки нефти 4 января обсуждали главы правительств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В телефонном разговоре Сергей Румас и Дмитрий Медведев уделили внимание и прочим вопросам интеграционного взаимодействия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Известно, что вопросы поставки нефти 4 января обсуждали главы правительств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)