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Румас обсудил в телефонном разговоре с Медведевым ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ

04.01.2020 19:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Известно, что вопросы поставки нефти 4 января обсуждали главы правительств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Румас обсудил в телефонном разговоре с Медведевым ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ

В телефонном разговоре Сергей Румас и Дмитрий Медведев уделили внимание и прочим вопросам интеграционного взаимодействия.   

Люди в материале: Сергей Румас, Дмитрий Медведев
 
 
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Новости Беларуси. Известно, что вопросы поставки нефти 4 января обсуждали главы правительств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      ...
 
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