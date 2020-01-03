Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Модель plus-size Марина Рудницкая и ее подруга Татьяна Морозова подозреваются в вымогательстве около 8 тысяч долларов у художника Никаса Сафронова. В связи с этим Таганский суд Москвы на два месяца отправил Рудницкую в СИЗО, а Морозову — под домашний арест, передает ТАСС со ссылкой на источники правоохранительных органах.



Марина Рудницкая. Фото: ВКонтакте / Марина Рудницкая

Следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила выступить с разоблачением на федеральном канале. За свое молчание она через свою подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тысяч российских рублей (около 8 тысяч долларов). Рудницкую и Морозову задержали сотрудники полиции с поличным во время передачи денег.

Никас Сафронов является известным российским художником, портреты, написанные им, высоко ценятся в кругах российской бизнес-элиты и шоу-бизнеса.



Никас Сафронов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Художник также написал два портрета президента Беларуси Александра Лукашенко. В 2013 году российский художник Никас Сафронов представил на персональной выставке в Бресте портрет Александра Лукашенко в образе Скорины. В день вернисажа работу сняли с экспозиции и увезли в Минск, чтобы вручить ее в подарок президенту . В 2018 году белорусской публике Никас Сафронов представил еще один портрет белорусского президента. Александр Лукашенко изображен на фоне государственного флага и деревенского дома, в котором он родился.