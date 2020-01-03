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«Белнефтехим»: с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о поставках 130 тысяч тонн нефти

04.01.2020 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск и Москва нашли консенсус. Нефть пошла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 января к вечеру были включены насосные агрегаты и началась прокачка сырья на ОАО «Нафтан».    

Румас обсудил в телефонном разговоре с Медведевым ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ

«Белнефтехим»: с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о поставках 130 тысяч тонн нефти

На очереди – Мозырский НПЗ. За первые сутки будет подано 6 тысяч тонн. Планируемый объём поставок в январе – 600 тысяч тонн нефти – полностью обеспечит потребности заводов в этом месяце. Переговоры ведутся и дальше, время на согласование более долгосрочных контрактов есть.   

«Белнефтехим»: с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о поставках 130 тысяч тонн нефти

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
В целях обеспечения надежной работы нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о том, что порядка 130 тысяч тонн нефти будет поставлено. На первом этапе договоренность достигнута, выходим на объем порядка 600 тысяч. Задача стоит достичь максимальный эффект для Республики Беларусь в условиях на поставляемую нефть. Здесь главным критерием мы для себя видим получение максимального эффекта экономического, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей.   

«Белнефтехим»: с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о поставках 130 тысяч тонн нефти

Вместе с тем продолжается и поиск альтернативных поставщиков железнодорожным транспортом. Через порты стран Балтии и Украины. Литва, Латвия, Польша также готовы помочь транспортировать нефть в Беларусь. Вопрос в цене и экономической целесообразности. Но в то же время из-за профицита российская нефть теряет в цене.    

Новые подробности в концерне пообещали сообщить журналистам после рождественских выходных.   

Люди в материале: Владимир Сизов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск и Москва нашли консенсус. Нефть пошла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 января к вечеру были включены насосные агрегаты и...
 
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