ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российская «молодежка» вышла в финал ЧМ по хоккею

04.01.2020 20:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Молодежная сборная России вышла в финал чемпионата, одолев в овертайме команду Швеции со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0).


IIHF

Шведы забросили уже на первых секундах матча, но затем с «Тре Крунур» случилась большая неприятность: до конца матча был удален лучший бомбардир турнира Нильс Хогландер. Россияне прибавили, отлично сыграли в большинстве и повели 3:1.

Тем не менее, шведы и не думали сдаваться. Они постепенно начали возвращаться в игру, а в начале третьего периода уже вели 4:3. После этого Валерий Брагин сменил вратаря: вместо Аскарова вышел Мифтахов.

Россияне успели сравнять счет и перевели игру в овертайм, где победу команде принес гол Морозова.

В финале в воскресенье Россия сыграет против Канады или Финляндии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежная сборная России вышла в финал чемпионата, одолев в овертайме команду Швеции со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0).
 
Новости дня
Новости разные
 
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика