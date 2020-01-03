Российская «молодежка» вышла в финал ЧМ по хоккею

Источник материала: Tut.by

Молодежная сборная России вышла в финал чемпионата, одолев в овертайме команду Швеции со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0).



IIHF

Шведы забросили уже на первых секундах матча, но затем с «Тре Крунур» случилась большая неприятность: до конца матча был удален лучший бомбардир турнира Нильс Хогландер. Россияне прибавили, отлично сыграли в большинстве и повели 3:1.

Тем не менее, шведы и не думали сдаваться. Они постепенно начали возвращаться в игру, а в начале третьего периода уже вели 4:3. После этого Валерий Брагин сменил вратаря: вместо Аскарова вышел Мифтахов.

Россияне успели сравнять счет и перевели игру в овертайм, где победу команде принес гол Морозова.

В финале в воскресенье Россия сыграет против Канады или Финляндии.