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В Барановичском гарнизоне контрактник повредил руку
Источник материала: Партизан
На одном из полигонов, по предварительной версии – из-за нарушения требований безопасности, – один из военнослужащих контрактной службы получил травму руки.
В настоящий момент,
Военнослужащий служит на общевойсковом полигоне по контракту с 2018 года.
Предварительно причиной травмы стало нарушение требований безопасности при обращении с найденным неразорвавшимся боеприпасом.
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На одном из полигонов, по предварительной версии – из-за нарушения требований безопасности, – один из военнослужащих контрактной службы получил травму руки.
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