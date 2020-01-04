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Команда Президента Беларуси победила хоккеистов США и вышла в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске
04.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Команда Президента Беларуси победила хоккеистов США со счетом 9:3 (3:0, 1:1, 5:2) и вышла в полуфинал XVI Рождественского международного любительского турнира в Минске. В своем первом поединке предварительной группы А белорусы взяли верх над сборной Международной федерации хоккея (11:3), передает корреспондент
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Команда Президента Беларуси победила хоккеистов США и вышла в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске
Команда Президента Беларуси победила хоккеистов США со счетом 9:3 (3:0, 1:1, 5:2) и вышла в полуфинал XVI Рождественского международного любительского турнира в Минске. В...
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