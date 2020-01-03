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Лукашенко потребовал от министерства экономики снизить ее уязвимость
04.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вступил в должность новый министр экономики Александр Червяков. Прежде он занимал пост первого замминистра ведомства, передает телеканал «МИР 24».
Президент страны Александр Лукашенко сразу потребовал от министерства новых предложений и решений. Самые главные задачи, по мнению главы государства, – снизить уязвимость экономики и найти альтернативные сценарии ее развития.
В Беларуси стоит задача в ближайшие пять лет довести уровень ВВП до 100 миллиардов долларов. Новый министр экономики считает, что это возможно, если повысить отдачу от сферы услуг, высоких и биотехнологий, а также фарминдустрии.
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Президент страны поставил перед новым главой министерства задачу найти альтернативные сценарии развития экономики Беларуси.
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