Лукашенко потребовал от министерства экономики снизить ее уязвимость

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вступил в должность новый министр экономики Александр Червяков. Прежде он занимал пост первого замминистра ведомства, передает телеканал «МИР 24».

Президент страны Александр Лукашенко сразу потребовал от министерства новых предложений и решений. Самые главные задачи, по мнению главы государства, – снизить уязвимость экономики и найти альтернативные сценарии ее развития.

«У министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики. Анализ должен быть серьезный», – сказал Лукашенко.

В Беларуси стоит задача в ближайшие пять лет довести уровень ВВП до 100 миллиардов долларов. Новый министр экономики считает, что это возможно, если повысить отдачу от сферы услуг, высоких и биотехнологий, а также фарминдустрии.