Больше никаких тайн. Рассказываем, что будет показывать Apple весь этот год

Источник материала: Tut.by

Как правило, компания Apple представляет свои важные продукты во второй половине года после анонса iPhone. Впрочем, в 2020-м производитель может превзойти себя и продемонстрировать намного больше устройств, чем обычно. Издание MacRumors собрало всю имеющуюся информацию об этих гаджетах в один материл . Приводим выдержки из него.



Фото: Reuters

iPhone 9

Слухи о выходе преемника iPhone SE ходят давно, но пока гаджет так и не представили. Впрочем, авторитетные источники как один заявляют: новое относительно недорогое устройство покажут уже в марте, вскоре после этого оно поступит в продажу по стартовой цене около 399 долларов. Идейно аппарат будет новым iPhone SE, но назвать его могут iPhone 9. И этому есть объяснение.



На фото iPhone 8

Внешне смартфон будет незначительно отличаться от нынешнего iPhone 8 и сохранит 4,7-дюймовый экран. Кроме того, в нем продолжат использовать клавишу Home со встроенным датчиком отпечатков пальцев Touch ID. А вот начинка изменится — iPhone 9 оснастят самым производительным процессором Apple A13 Bionic, в пару к которому добавят 3 ГБ оперативной памяти. Основная камера останется одинарной. Скорее всего, девайс получится купить в корпусе белого, черного и красного цветов.

И если в выходе iPhone 9 уже мало кто сомневается, в том, что к концу года его могут еще раз обновить, пока верится с трудом. Впрочем, об этом недавно сообщил не менее известный ресурс DigiTimes. По его информации, Apple планирует анонсировать еще один относительно недорогой смартфон с IPS-экраном диагональю от 5,5 до 6,1 дюйма в конце 2020 — начале 2021 года.

iPhone 12

Про топовые модели iPhone 2020 года благодаря озвученной инсайдером Минг-Чи Куо информации также известно многое. Как и всегда, устройства представят ближе к сентябрю на специальном мероприятии. Компания покажет как минимум четыре устройства с OLED-экранами диагональю в 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.



На фото iPhone 11 Pro

При этом изменится и общий дизайн устройств. Они станут напоминать нынешние iPad Pro и легендарный iPhone 4 благодаря корпусам с более острыми, а не скругленными гранями. Отказываться от системы распознавания лиц Face ID, очевидно, также не планируется. Впрочем, ее могут разместить в более миниатюрном вырезе.

Два старших устройства получат новые системы камер, способные лучше измерять глубину объектов в кадре и таким образом интерпретировать ее для работы систем дополненной реальности (AR). Две более технически простые модели ограничатся основной камерой с двумя фотомодулями. Разумеется, обновится и «железо» аппаратов. Скорее всего, процессор назовут Apple A14.

Еще одна важная деталь. Ожидается, что все четыре смартфона будут поддерживать работу в 5G-сетях, которые вскоре начнут повсеместно развертываться как в США, так и в других странах. А вот о точных названиях смартфонов пока не сообщается. MacRumors предполагает, что их обозначат как iPhone 12, но пока не ручаются за эту информацию.

Apple Watch Series 6

Как правило, с выходом нового поколения iPhone в Apple представляют и следующие Apple Watch. О часах шестой серии много пока не говорят, но уже известно, что они будут отличаться не только улучшенным быстродействием, но и степенью защиты от воды. Кроме того, Apple Watch Series 6 могут оснастить функцией отслеживания качества сна пользователей.

iPad Pro



На фото iPad Pro на 11 дюймов (2018 года)

В 2019 году нынешние iPad Pro не обновляли, и хотя гаджеты до сих пор не успели устареть и будут оставаться актуальными еще как минимум несколько лет, производитель планирует в ближайшее время представить улучшенные модели.

Скорее всего, это произойдет в первой половине года. «Свежие» iPad Pro получат усовершенствованные основные камеры с несколькими фотомодулями, а также более быструю систему распознавания по лицу Face ID.

Не исключено, что в систему камер добавят ToF-модуль — именно он будет ответственен за систему распознавания глубины объектов в кадре в будущих iPhone с OLED-экранами. Впрочем, по информации Минг-Чи Куо, Apple может придержать обновление iPad Pro до осени, сразу анонсировав более усовершенствованные модели с дисплеями типа Mini-LED. Последние отличаются многими преимуществами OLED вроде натурального черного цвета, но при этом не выгорают.

Что еще покажет Apple

Если информация выше подтверждена несколькими вполне авторитетными источниками, то о других устройствах Apple 2020 года точных данных пока немного. Тем не менее источники сообщают о скором появлении устройства под названием Apple TAG. С его помощью, прикрепив девайс к другим вещам, получится отслеживать их местоположение в фирменном приложении «Локатор».

Кроме того, Apple может обновить свои ноутбуки. Так, 16-дюймовая Pro-модификация будет отличаться экраном с матрицей Mini-LED, а в 13-дюймовых устройствах откажутся от клавиатуры «бабочка», попутно увеличив максимальный объем оперативной памяти до 32 ГБ. Смена типы клавиатуры может ожидать и MacBook Air.





По неподтвержденным данным, Apple также работает над более доступной версией колонки HomePod, а также накладными наушниками с функцией активного шумоподавления. А еще поговаривают о следующей версии ТВ-приставки Apple TV.

Наверное, самым интересным (и непроверенным) слухом является информация об анонсе очков дополненной реальности (AR) от Apple. О разработке подобного устройства производителем известно уже достаточно давно, но официально об этом компания никогда не заявляла. Скорее всего, очки смогут функционировать только в паре с iPhone, как и первые модели Apple Watch. Впрочем, презентация очков может быть сдвинута на 2022 год.

Еще один слух — выпуск Apple в этом году ноутбука на базе процессор ARM (подобные чипы используются в iPhone и iPad). Такой лэптоп, конечно, вряд ли смог бы посоревноваться в производительности с моделями с процессором Intel Core, но зато отличался бы улучшенной автономностью.