Дуров даст показания по делу против Telegram













Планируется, что Дуров будет давать показания 7-8 января в Дубае (ОАЭ).





Комиссия США по ценным бумагам и биржам считает, что Telegram Group Inc не зарегистрировала размещение криптовалюты Gram должным образом. Telegram оспаривает характеристику продуктов как «ценные бумаги».





Суд может наложить на Telegram Group Inc санкции в размере 1,7 миллиарда долларов.