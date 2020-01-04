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Дуров даст показания по делу против Telegram

05.01.2020 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров даст показания по иску финансового регулятора США против размещения валюты Gram. Об этом сообщает РИА Новости.




Планируется, что Дуров будет давать показания 7-8 января в Дубае (ОАЭ).

Комиссия США по ценным бумагам и биржам считает, что Telegram Group Inc не зарегистрировала размещение криптовалюты Gram должным образом. Telegram оспаривает характеристику продуктов как «ценные бумаги».

Суд может наложить на Telegram Group Inc санкции в размере 1,7 миллиарда долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров даст показания по иску финансового регулятора США против размещения валюты Gram. Об этом сообщает РИА Новости.
 
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