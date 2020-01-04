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Белорусы самые богатые в регионе, или Сколько стоят популярные у нас авто в соседних странах?

05.01.2020 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на то что наступил 2020 год, многие белорусы продолжают ездить на машинах, произведенных во второй половине 1990-х и начале 2000-х.

Белорусы самые богатые в регионе, или Сколько стоят популярные у нас авто в соседних странах?
Сайт Автобизнес изучил, много ли таких машин осталось в соседних странах и сколько они там стоят. Беларусь граничит сразу с пятью странами, но мы решили ограничиться Польшей, Литвой и Украиной.

Audi A6 C4

В Беларуси цены на такие машины стартуют с более чем 2000 долларов - столько просят за автомобили, нуждающиеся в полной покраске или других значительных вложениях. Примерно половина Audi A6 С4 в нашей базе объявлений оценена от 3500 до 4500 долларов.

Тот, кто бывает в Литве и при этом нередко ездит дальше Вильнюса, может заметить, что в этой стране Audi A6 первого поколения тоже все еще в почете. Правда, они там значительно дешевле. Самые доступные варианты оцениваются в 500-800 евро, что составляет около 550-900 долларов (далее цены в долларах США). Большинство вариантов продается за 1100-1700 долларов.



Несмотря на то что Польша примерно в 12 раз больше Литвы по населению, подобных машин в продаже там намного меньше. Но цены при этом выше. Самые дешевые варианты стоят порядка 1500 долларов.

В Украине цены на Audi A6 C4 оказались еще более заоблачными, чем у нас. За самые дешевые варианты, находящиеся в исправном состоянии, просят от 3000 долларов. При этом больше половины машин в продаже оценено продавцами в ценовом диапазоне 4000-5000 долларов.

Citroёn C5

Цены одного из самых популярных "французов" первой половины 2000-х Citroёn C5 в Беларуси начинаются с 3000 долларов. Это автомобили, не требующие серьезных вложений. Примерно половина дорестайлинговых Citroёn C5 на нашем сайте оценена в 3500-4000 долларов.



Чтобы в Литве стать обладателем аналогичного авто, достаточно иметь 600-800 долларов - именно столько просят за Citroёn C5 в этой стране. При этом самые дорогие варианты оцениваются в 1300-1500 долларов. За такую сумму можно рассчитывать на внешне идеальные автомобили без пробега по самой Литве.

По количеству предложений Citroёn C5 в Украине можно сделать вывод, что это далеко не самая популярная в стране машина. Что, по всей видимости, не сильно влияет на стоимость этих авто. Цены на С5 первого поколения стартуют с 5000 долларов.

Самые доступные Citroёn C5 в Польше стоят в районе 600-700 долларов ША. Большая часть предложенных машин оценивается продавцами от 1200 до 1500 долларов. Среди автомобилей "подороже" в Польше, как и в Литве, встречаются экземпляры, только прибывшие из других стран Западной Европы.


VW Passat B5 GP

Цены на этот автомобиль в Беларуси стартуют с 3500-4000 долларов. В такую сумму оценивают машину на ходу с дефектами или российской "пропиской". Большинство Passat B5 GP на нашем рынке оценено в 4500-5500 долларов.

В Литве цены на B5 GP стартуют с 850-1000 долларов. Больше половины предложенных машин стоят до 1800 долларов.

В Украине купить аналогичное авто можно начиная с 4500 долларов. При этом основная масса машин, выставленных на продажу, оценивается в 5500-6500 долларов.



Отметим, что среди авто с ценой 5500 долларов и выше немалую часть составляют свежепригнанные и растаможенные машины из Европы.

Peugeot 807

В нашей стране цены на Peugeot 807 & Co первых лет выпуска начинаются с 4500 долларов. Большая часть таких машин 2002-2004 годов выпуска оценивается примерно в 5500-6000 долларов.

Аналогичные минивэны в Польше в среднем стоят от 1700 до 2500 долларов.



В Украине цены на данные минивэны стартуют с 5000. В диапазоне 6800-7000 долларов предлагаются рестайлинговые модели без пробега по Украине. В Беларуси цены на 807-й после рестайлинга схожи с украинскими, единственно отличие - продаваемые за эти деньги авто в Украине являются свежепригнанными, а наши уже не первый год ездят по соленым дорогам.

В самой Европе (Литве) за такие минивэны первых лет выпуска просят от 1100 долларов и выше. Машины после рестайлинга стоят от 2000.


BMW E39

Отбросив самые "добитые" варианты с ценами от 2500 долларов, будем считать, что минимальные цены на BMW E39 первых лет выпуска в Беларуси стартуют с 3000. В среднем же за дорестайлингового "дельфина" у нас просят от 4000 до 4500 долларов.

В Литве BMW Е39 первых лет выпуска стоит в среднем от 900 долларов. Большая часть таких машин в этой стране оценивается в 1500-2000.



Цены на "дельфинов" в Польше схожи с литовскими, только выбор в несколько раз больше.

В Украине цена на BMW Е39 начинаются с 4000 долларов за авто на ходу, требующие внимания. Основная масса таких машин продается за 5000-6000 долларов.

Вердикт

Если судить о благосостоянии населения по ценам на авто, то можно сделать вывод, что самые богатые люди в рассматриваемом регионе живут в Беларуси и Украине. На деле все оказывается наоборот.

Что мы имеем? Цены на достаточно возрастные авто в Беларуси и Украине практически одинаковы и нередко в разы выше, чем в Польше или Литве, где, в свою очередь, стоимость авто примерно схожа, как и у нас с украинцами.

Единственное, что можно заметить, - у южных соседей появилась возможность ввезти из Европы и растаможить возрастные авто, хотя стоят они при этом все равно немало, особенно если сравнивать с ценниками в самой Европе. Также обратим внимание на то, что, несмотря на географическую близость, у каждого народа - свои предпочтения. И только такие бестселлеры, как VW Passat и BMW Е39, популярны везде. 

Фото из архива редакции и открытых источников
 
 
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Несмотря на то что наступил 2020 год, многие белорусы продолжают ездить на машинах, произведенных во второй половине 1990-х и начале 2000-х.
 
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