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Мир вашему дому. Важные слова в преддверии Рождества Христова

05.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

"Не откажи Ему в месте для ночлега, ведь Он пришел к тебе…"

С 1991 года Рождество Христово вновь официальный праздник, один из самых любимых и почитаемых народом. Кто-то из великих сказал: "Все мы родом из детства". И Рождество - тот праздник, который стирает грани времени и делает нас прежними озорными мальчишками и девчонками, пытливо вглядывающимися вдаль и представляющими Вифлеемскую пещеру, звезду, пастухов и волхвов.

Мир вашему дому. Важные слова в преддверии Рождества Христова

У каждого из нас свой путь в Вифлеем. И каждый из нас, следуя по этому пути, готовится принять в свое сердце Младенца Иисуса. Пусть труден этот путь, но встреча уже не будет обещать расставания. В ней радость обретения жизни и любви в Боге.
Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло. Через несколько дней наступит Рождество - удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда… И это чудо происходит. "Христос рождается, славьте! - несется над миром.
Как красиво однажды сказал великий проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский: "В Царство Божие не идут от победы к победе, а большей частью от поражения к поражению, но те доходят, которые после каждого поражения, вместо того чтобы сесть и оплакивать его, встают и идут дальше. Подвиг именно в этом заключается: никогда не сесть оплакивать. Плакать можно по дороге, плакать можно на пути, плакать можно, когда дойдешь до цели, падешь на колени перед Спасителем и скажешь: "Прости, Господи! На всю Твою любовь я ответил цепью измен, а все-таки я пришел к Тебе, не к кому-то другому..."
Не надо бояться впустить в свой дом Его. Может быть, Он будет выглядеть как нищий или плачущий, или нуждающийся в твоем внимании и заботе. Не откажи Ему в месте для ночлега, ведь Он пришел к тебе, чтобы дать необыкновенную радость общения с Собой - Богом!"
… Они пролетают быстро, эти дни, напоенные ароматом сосновых веток и рождественской елки, в трепетном свете елочных свечей, в сверкании блесток и мишуры. Они пролетают как во сне, где каждая минута жизни равна одному сердцебиению. Всякий раз, когда мы любим, и всякий раз, когда мы отдаем - это Рождество. Встречайте его!
Встречайте так, как встречали мыслями и делами святые отцы.

В. ГУЛИДОВА.

Святые отцы о Рождестве

Святой праведный ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ:
"Что же от нас, братья, требуется, чтобы воспользоваться всей благодатью, принесенной нам свыше на землю Сыном Божьим? Нужна, во-первых, вера в Сына Божия, в Евангелие или в спасительное небесное учение; истинное покаяние во грехах и исправление жизни и сердца; общение в молитвах и таинствах; знание и исполнение заповедей Христовых. Нужны добродетели: христианское смирение, милостыня, воздержание, чистота и непорочность, простота и незлобие сердца.
Принесем эти добродетели, брат и сестра, в дар Родившемуся ради нашего спасения вместо злата, ладана и смирны, которые принесли Ему волхвы, как Царю, как Богу и как Человеку, пришедшему на смерть за нас. Это будет приятнейшая от нас жертва Богу и Младенцу Иисусу Христу. Аминь".

Митрополит АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ:
"Христос пришел в этот мир для того, чтобы ни один человек, который потерял к себе самому уважение, не мог подумать, что Бог потерял уважение к нему, что больше Бог в нем не видит кого-то достойного своей любви. Христос стал Человеком для того, чтобы все мы, все без остатка, включая тех, которые в себя потеряли всякую веру, знали, что Бог верит в нас, верит в нас в нашем падении, верит в нас, когда мы изверились друг во друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из нас. Бог в нас верит, Бог стоит стражем нашего человеческого достоинства. Бог - хранитель нашей чести, и ради того, чтобы мы могли в это поверить, это увидеть воочию, наш Бог становится обездоленным, беспомощным Человеком. Только те, которые верят в силу и ни во что иное, только те, которые верят в свою праведность, не найдут пути к Нему, пока не покаются, пока не увидят, что смирение, любовь, жалость, милосердие - закон жизни".

Христианская притча

РОЖДЕСТВО

Мир вашему дому. Важные слова в преддверии Рождества Христова

Жил-был один сапожник. Овдовел он, и остался у него маленький сын, И вот накануне Рождества мальчик говорит своему отцу: "Сегодня к нам в гости придет Спаситель".
"Да полно тебе", - не поверил отец.
- Вот увидишь, придет. Он сам об этом сказал мне во сне.
Ждет мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает, а там - никого. И вдруг видит - на улице двое ребят бьют какого-то мальчишку, а тот даже не сопротивляется. Выбежал сын на улицу, разогнал обидчиков, а избитого мальчика в дом привел. Накормили они его с отцом, полечили раны, и тут сын сапожника говорит: "Папка, у меня двое сапог, а у моего нового друга пальцы из обуви вываливаются. Давай отдадим ему валенки, а то на улице страсть как холодно. Да и праздник сегодня!”
"Что ж, пусть будет твоя воля”, - согласился отец.
Прошло некоторое время, а сынок сапожника все от окна не отходит, ждет Спасителя. Проходит нищий возле дома и просит: "Люди добрые, завтра Рождество Христово, а у меня три дня крошки во рту не было. Подайте Христа ради!”
"Заходи к нам, дедушка! - позвал его через окно мальчик.- Дай Бог тебе здоровья!”
Накормили они с отцом старика, напоили. Ушел он от них радостный. А мальчик все Христа ждет, уже беспокоиться начал. Наступила ночь, на улице фонари зажглись. А метель все метет. Вдруг кричит сын сапожника: "Ой, папа! Там какая-то женщина у столба стоит, да с ребеночком маленьким. Посмотри, как им, бедным, холодно”. Выбежал мальчик на улицу, привел женщину с ребенком в избу. Накормили их, напоили. А мальчик говорит: "Куда ж они пойдут в мороз-то? Вон на улице какая метель разыгралась! Пускай они у нас дома заночуют”.
- Да где у нас ночевать? - говорит сапожник.
- Найдем.
Наконец все улеглись спать. И снится мальчику, будто приходит к нему, наконец-то Спаситель и говорит ласково: "Чадо ты мое милое! Будь счастлив на всю твою жизнь".
"Господи! А я тебя днем ждал". А Господь говорит: "Так я к тебе днем три раза и приходил, дорогой мой. И три раза ты принял меня. Да так принял, что лучше и придумать нельзя”.
- Господи, не знал. Но когда же?
- Вот не знал, а все равно принял. Первый раз ты не мальчишку спасал, а меня. Как я когда-то принял от злых людей плевки и раны, так и мальчишка этот…Спасибо тебе, родной. А второй раз - вовсе не нищий, это я к тебе приходил на трапезу. Вы с отцом сами не ели, а мне праздничный пирог отдали.
-Ну, а третий раз, Господи! Может быть, я бы тебя хоть в третий раз узнал?
- А третий раз я у тебя даже ночевал со своей матерью.
- Как же так?
- Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Ирода. Так ты и мою мать у столба, как в пустыне, нашел и пустил нас под свой кров. Будь счастлив, мой родной, вовеки!
Проснулся мальчишка и первым делом спрашивает:
- А где же женщина с ребенком?
Смотрит, в доме уже никого нет. Валенки, которые бедному мальчику подарил, стоят в углу, на столе - праздничный пирог, нетронутый. А вокруг такая несказанная радость, какой никогда вовсе не было…

 

 
 
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"Не откажи Ему в месте для ночлега, ведь Он пришел к тебе…" С 1991 года Рождество Христово вновь официальный праздник, один из самых любимых и почитаемых народом....
 
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