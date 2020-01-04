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Мастер обещаний? Новый министр экономики считает повышение уровня ВВП Беларуси до 100 млрд долларов выполнимым

05.01.2020 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП Беларуси в 100 млрд дооларов. "Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, эта задача может быть выполнена", - считает новый министр.

До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого заместителя министра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым заместителем премьер-министра.

Как рассказал журналистам новый министр экономки, в министерстве ждут высокой отдачи от модернизации предприятий и различных других секторов экономики, в том числе сферы услуг, отрасли высоких технологий, фарминдустрии и биотехнологий. "Эти направления нам нужно максимально задействовать", - подчеркнул министр. Кроме того, по его мнению, в условиях неопределенности с покупкой энергоресурсов необходимо активно искать альтернативные источники поставки сырья, сообщает БЕЛТА.

"Если мы будем реализовывать все эти направления, думаю, наша экономика будет достаточно устойчивой к внешним шокам. Очень важно задействовать наш человеческий потенциал - это тот ресурс, которые мы не до конца используем", - заявил Александр Червяков. Он также напомнил, что к 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП в $100 млрд. "Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, эта задача может быть выполнена", - считает министр.
 
 
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К 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП Беларуси в 100 млрд дооларов. "Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, эта задача может быть выполнена", -...
 
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