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«Чудеса на Рождество»

05.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 5 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на территории Несвижского района проходит республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество», которую ежегодно организовывают волонтеры ОО «БРСМ» «Доброе Сердце».

«Чудеса на Рождество»

В рамках данной акции 27 декабря волонтеры Несвижского и Столбцовского РК ОО «БРСМ» посетили воспитанников Городейской вспомогательной школы-интерната.
Также волонтеры Несвижчины посетили деток, находящихся на лечении в детском отделении УЗ «Несвижская ЦРБ».
Несвижский РК ОО «БРСМ» выражает огромную благодарность организациям и учреждениям образования района за оказанную помощь в приобретении подарков для ребят: коммунальному сельскохозяйственному государственному унитарному предприятия «ЭБ «Свекловичная», ГУО «Средняя школа № 2 г.п. Городея», ОАО «Несвижские Островки», ГУО «Ланский УПК детский сад-средняя школа», ГУО «Затурьянский УПК детский сад-средняя школа», филиалу «Несвижский» ОАО «Старобинский торфобрикетный завод», ГУО «Островский УПК детский сад-средняя школа Несвижского района», филиалу «Несвижское УМГ «Газпром трансгаз Беларусь», ГУО «Новоселковский УПК детский сад-средняя школа», ГУО «Солтановщинский УПК детский сад-средняя школа», ГУО «Липский УПК детский сад-средняя школа», ГУО «Сновская средняя школа», ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа», ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Городея», ГУО «Несвижская гимназия», ГУО «Лысицкий УПК детский сад-средняя школа», ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа», ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа».
Также выражаем благодарность Столбцовскому РК ОО «БРСМ» за предоставленные подарки воспитанникам школы-интерната!
Екатерина КОВЕШНИКОВА,
первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ».


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С 5 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на территории Несвижского района проходит республиканская благотворительная акция «Чудеса на
 
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