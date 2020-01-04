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Стоимость нефти для Беларуси вырастет на $20

05.01.2020 07:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях налогового маневра в России вырастет в 2020 году на 5% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

"При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на $20 на 1 тонну, что составляет 5 % к уровню цены 2019 года", - заявили в "Белнефтехиме" в субботу.

В концерне отметили, что в январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды $68.

В данной связи, продолжили там, в новых условиях хозяйствования, обусловленных ежегодным изменением параметров налогового маневра, который приводит к удорожанию цены нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, корректировка цен на моторное топливо на внутреннем рынке необходима для поддержания эффективной работы заводов.

"В предыдущие годы цены на топливо на внутреннем рынке сдерживались, в результате чего НПЗ были вынуждены нарастить кредитную задолженность, ухудшив финансовое состояние", - подчеркнули в концерне.

В "Белнефтехиме" напомнили, что под влиянием волатильности мировых котировок цены на моторное топливо в соседних европейских странах были скорректированы 2-7%.

"Индексировались и белорусские цены на моторное топливо, но они остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках", - заявили в концерне.

По его данным, за 2019 год цены на моторное топливо в Беларуси в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%.

В связи с этим в концерне принято решение об увеличении розничных цены на моторное топливо на АЗС Беларуси с 5 января на 1 копейку. Таким образом цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,65 , АИ-95-К5-Евро - Br1,75, АИ-98-К5-Евро - Br1,97, ДТ - Br1,75.
 
 
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Стоимость нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях налогового маневра в России вырастет в 2020 году на 5% по сравнению с 2019 годом, говорится в...
 
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