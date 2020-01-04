Трамп пригрозил ударить по более полусотне объектов, Иран ответил атакой хакеров

Reuters





Атака на Иран произойдет в случае нападения на американцев.





"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", - написал Трамп в Twitter.





Тем временем в "зеленой зоне" Багдада произошел взрыв у здания посольства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, возле здания посольства США в дипломатическом районе столицы Ирака упала ракета. Сейчас все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты. Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Издание Al Arabiya также сообщает, что еще 2 ракеты класса "Катюша" упали на территории иракской базы "Балад", которая находится в 80 километрах от Багдада. На данной базе, кроме иракских военных, находятся военнослужащие США.



