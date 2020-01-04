В Витебском районе БелАЗ провалился под воду

Источник материала: Tut.by

4 января при разгрузке самосвал ушел под воду в карьере «Гралево» из-за обрушения залежей пласта скальных пород. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

В субботу в 14.10 в МЧС поступила информация о погружении автомобиля в воду в карьере «Гралево», расположенном возле Витебска.

По предварительной информации, при разгрузке карьерного самосвала БелАЗ-7540А произошло обрушение части залежей пласта скальной породы под задними колесами, в результате чего автомобиль погрузился в воду. Пострадавших нет.

Для извлечения самосвала из воды привлечены 16-ти тонный кран и шагающий экскаватор, задействованы водолазы ОСВОДа. Причины происшествия выясняются.