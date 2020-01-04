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В Витебском районе БелАЗ провалился под воду
Источник материала: Tut.by
4 января при разгрузке самосвал ушел под воду в карьере «Гралево» из-за обрушения залежей пласта скальных пород. Об этом
В субботу в 14.10 в МЧС поступила информация о погружении автомобиля в воду в карьере «Гралево», расположенном возле Витебска.
По предварительной информации, при разгрузке карьерного самосвала БелАЗ-7540А произошло обрушение части залежей пласта скальной породы под задними колесами, в результате чего автомобиль погрузился в воду. Пострадавших нет.
Для извлечения самосвала из воды привлечены 16-ти тонный кран и шагающий экскаватор, задействованы водолазы ОСВОДа. Причины происшествия выясняются.
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При разгрузке карьерного самосвала БелАЗ-7540А произошло обрушение части залежей пласта скальной породы под задними колесами, в результате чего автомобиль...
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