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В Витебском районе БелАЗ провалился под воду

05.01.2020 10:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 января при разгрузке самосвал ушел под воду в карьере «Гралево» из-за обрушения залежей пласта скальных пород. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

В субботу в 14.10 в МЧС поступила информация о погружении автомобиля в воду в карьере «Гралево», расположенном возле Витебска.

По предварительной информации, при разгрузке карьерного самосвала БелАЗ-7540А произошло обрушение части залежей пласта скальной породы под задними колесами, в результате чего автомобиль погрузился в воду. Пострадавших нет.

Для извлечения самосвала из воды привлечены 16-ти тонный кран и шагающий экскаватор, задействованы водолазы ОСВОДа. Причины происшествия выясняются.

 
Теги: Витебск
 
 
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При разгрузке карьерного самосвала БелАЗ-7540А произошло обрушение части залежей пласта скальной породы под задними колесами, в результате чего автомобиль...
 
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