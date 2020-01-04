Жена белорусского хоккеиста попала на обложку Playboy













Девушка не только модель, но и успешный блогер — в ее Instagram 1,7 миллионов подписчиков.





Даша Март активно сотрудничает с известными брендами. Среди них Guess и Fashionnova. В белорусском спорте Дашу Март тоже знают — как жену хоккеиста Александра Бородули. Девушка и сама любит хоккей — с 15-ти лет она болеет за «Юность». Март неоднократно рассказывала своим подписчикам, что ей сделали предложение на льду.



