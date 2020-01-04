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Жена белорусского хоккеиста попала на обложку Playboy

05.01.2020 10:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская модель Даша Март появилась в новом выпуске мексиканской версии журнала Playboy.




Девушка не только модель, но и успешный блогер — в ее Instagram 1,7 миллионов подписчиков. 

Даша Март активно сотрудничает с известными брендами. Среди них Guess и Fashionnova. В белорусском спорте Дашу Март тоже знают — как жену хоккеиста Александра Бородули. Девушка и сама любит хоккей — с 15-ти лет она болеет за «Юность». Март неоднократно рассказывала своим подписчикам, что ей сделали предложение на льду.
 
 
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Белорусская модель Даша Март появилась в новом выпуске мексиканской версии журнала Playboy.
 
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