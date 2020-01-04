В воскресенье 5 января снова дорожает топливо

Источник материала: Ежедневник





Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 5 января как обычно увеличивается на 1 копейку.

Об сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим". Как пояснили в концерне, для сохранения оптимального баланса соотношения "цена-качество" на продукцию белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев цены на автомобильное топливо повышаются поэтапно. Выбранная стратегия позволяет смягчить влияние изменения цен на нефтепродукты на экономику в целом и на каждого потребителя в частности.

За 2019 год цены на моторное топливо в стране в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%.

С 5 января 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,65 рублей, АИ-95-К5-Евро - 1,75 рублей, АИ-98-К5-Евро - 1,97 рублей, ДТ - 1,75 рублей.