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В воскресенье 5 января снова дорожает топливо

05.01.2020 10:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В воскресенье 5 января снова дорожает топливо

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 5 января как обычно увеличивается на 1 копейку.

Об сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим". Как пояснили в концерне, для сохранения оптимального баланса соотношения "цена-качество" на продукцию белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев цены на автомобильное топливо повышаются поэтапно. Выбранная стратегия позволяет смягчить влияние изменения цен на нефтепродукты на экономику в целом и на каждого потребителя в частности.

За 2019 год цены на моторное топливо в стране в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%.

С 5 января 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,65 рублей, АИ-95-К5-Евро - 1,75 рублей, АИ-98-К5-Евро - 1,97 рублей, ДТ - 1,75 рублей.

 
 
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Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 5 января как обычно увеличивается на 1 копейку.
 
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