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В воскресенье 5 января снова дорожает топливо
05.01.2020 10:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 5 января как обычно увеличивается на 1 копейку.
Об сообщили
За 2019 год цены на моторное топливо в стране в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%.
С 5 января 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,65 рублей, АИ-95-К5-Евро - 1,75 рублей, АИ-98-К5-Евро - 1,97 рублей, ДТ - 1,75 рублей.
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Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 5 января как обычно увеличивается на 1 копейку.
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