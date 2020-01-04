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В Москве арестовали модель по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова
Источник материала: Партизан
Таганский суд Москвы арестовал модель Марину Рудницкую по делу о вымогательстве у художника Никаса Сафронова. Об этом сообщает
Кроме того, под домашним арестом оказалась ее приятельница, выступавшая в качестве посредника шантажистки.
"Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок", — цитирует собеседника агентство.
По его словам, модель обвинила художника в изнасиловании и угрожала рассказать об этом СМИ. За свое молчание она требовала около 500 тысяч рублей. В качестве посредника она использовала свою подругу. Женщин задержали во время получения денег.
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Таганский суд Москвы арестовал модель Марину Рудницкую по делу о вымогательстве у художника Никаса Сафронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
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