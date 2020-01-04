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Tesla удивила рекордными продажами в 2019 году. Акции подскочили до максимума
Источник материала: Партизан
Tesla успешно выполнила минимальный план продаж своих электрокаров, чем превзошла ожидания аналитиков. Курс акций компании поднялся до рекордной отметки, пишет Reuters.
В четвёртом квартале 2019 года Tesla продала 112 тысяч авто (92 550 седанов Model 3 и 19 450 Model S и X), что выше ожиданий в 104 960 единиц.
За 2019 год Tesla обещала поставить на рынок 360-400 тысяч электрокаров. Итоговые продажи составили рекордных 367,5 тысяч автомобилей. Это больше, чем за два предыдущих года в сумме, отмечает The Verge.
Акции автопроизводителя отреагировали ростом на 5,5% и на некоторое время достигли исторического максимума в $454.
Между тем 7 января первые электрокары начнёт отгружать покупателям новая гигафабрика Tesla в китайском Шанхае. Фабрика способна выпускать 3 тысячи Model 3 в неделю и уже вышла на темпы производства 1 тысячи электрокаров в неделю.
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Tesla успешно выполнила минимальный план продаж своих электрокаров, чем превзошла ожидания аналитиков. Курс акций компании поднялся до рекордной отметки, пишет Reuters.
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