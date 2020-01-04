ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Tesla удивила рекордными продажами в 2019 году. Акции подскочили до максимума

05.01.2020 10:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Tesla успешно выполнила минимальный план продаж своих электрокаров, чем превзошла ожидания аналитиков. Курс акций компании поднялся до рекордной отметки, пишет Reuters.

В четвёртом квартале 2019 года Tesla продала 112 тысяч авто (92 550 седанов Model 3 и 19 450 Model S и X), что выше ожиданий в 104 960 единиц.

За 2019 год Tesla обещала поставить на рынок 360-400 тысяч электрокаров. Итоговые продажи составили рекордных 367,5 тысяч автомобилей. Это больше, чем за два предыдущих года в сумме, отмечает The Verge.

Акции автопроизводителя отреагировали ростом на 5,5% и на некоторое время достигли исторического максимума в $454.

Между тем 7 января первые электрокары начнёт отгружать покупателям новая гигафабрика Tesla в китайском Шанхае. Фабрика способна выпускать 3 тысячи Model 3 в неделю и уже вышла на темпы производства 1 тысячи электрокаров в неделю.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Tesla успешно выполнила минимальный план продаж своих электрокаров, чем превзошла ожидания аналитиков. Курс акций компании поднялся до рекордной отметки, пишет Reuters.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве арестовали модель по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика