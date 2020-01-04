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Где в Беларуси на трассах увеличили скоростной режим: список участков
Источник материала: Tut.by
5 января ГАИ
Меры по повышению скоростного режима будут завершены до 1 марта 2020 года. В ГАИ также отметили, что работа по оптимизации скоростных режимов на улично-дорожной сети будет продолжена.
*СКДС — стационарный датчик контроля скорости
В настоящее время скоростной режим
Напомним, в декабре президент Беларуси в ходе совещания по административной ответственности
В конце декабря прошлого года комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве
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5 января ГАИ опубликовала список из 20 участков трасс и дорог, где увеличили скоростной режим.
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