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МАЗы стартовали на ралли-рейде «Дакар-2020»

05.01.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компанда «МАЗ-СПОРТавто» стартовала на ралли-рейде «Дакар-2020». Он впервые проходи в Саудовской Аравии. В гонке принимают участие три беларусских экипажа. Они выступают под номерами 504, 508 и 528.

На первом этапе участники ралли должны добраться из Джедды в Аль-Ваджх. На этапе предусмотрено два спецучастка. Из 752 км этапа на них приходится 319 км, пишет reform.by

Ралли должно завершить 17 января в Киддии. Всего гонщикам предстоит проехать около 8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км по спецучасткам.

В классе грузовиков состязается 50 экипажей.
 
 
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Компанда «МАЗ-СПОРТавто» стартовала на ралли-рейде «Дакар-2020». Он впервые проходи в Саудовской Аравии. В гонке принимают участие три беларусских экипажа. Они...
 
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