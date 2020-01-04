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МАЗы стартовали на ралли-рейде «Дакар-2020»
Источник материала: Партизан
Компанда «МАЗ-СПОРТавто» стартовала на ралли-рейде «Дакар-2020». Он впервые проходи в Саудовской Аравии. В гонке принимают участие три беларусских экипажа. Они выступают под номерами 504, 508 и 528.
На первом этапе участники ралли должны добраться из Джедды в Аль-Ваджх. На этапе предусмотрено два спецучастка. Из 752 км этапа на них приходится 319 км, пишет
Ралли должно завершить 17 января в Киддии. Всего гонщикам предстоит проехать около 8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км по спецучасткам.
В классе грузовиков состязается 50 экипажей.
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Компанда «МАЗ-СПОРТавто» стартовала на ралли-рейде «Дакар-2020». Он впервые проходи в Саудовской Аравии. В гонке принимают участие три беларусских экипажа. Они...
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