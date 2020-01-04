МАЗы стартовали на ралли-рейде «Дакар-2020»

reform.by На первом этапе участники ралли должны добраться из Джедды в Аль-Ваджх. На этапе предусмотрено два спецучастка. Из 752 км этапа на них приходится 319 км, пишет





Ралли должно завершить 17 января в Киддии. Всего гонщикам предстоит проехать около 8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км по спецучасткам.





В классе грузовиков состязается 50 экипажей.